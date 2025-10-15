Offiziell: Chase Sexton und KTM trennen sich

Die zweijährige Zusammenarbeit zwischen Chase Sexton und KTM USA wurde nun offiziell beendet. Es wird erwartet, dass Sexton in das Kawasaki Factory Team wechseln wird und den Platz von Jorge Prado einnimmt.

Nach zwei Jahren gemeinsamer Arbeit gehen KTM und Chase Sexton getrennte Wege.

Sexton gewann in der Saison 2024 mit der KTM 450 SX-F sieben von elf Rennen und wurde Motocross-Champion der 450er-Klasse. Die Supercross-Saison 2025 beendete er als Gesamtzweiter, nur zwei Punkte hinter Champion Cooper Webb (Yamaha). Insgesamt sicherte sich Sexton mit KTM neun Main-Event-Siege.

Zu Beginn der Freiluftsaison 2025 zog er sich beim Auftakt in Pala eine Verletzung zu, die ihn zu einer längeren Pause zwang. Nach seinem Comeback feierte er in Washougal einen überzeugenden Sieg. In einem offiziellen Statement wünschte Red Bull KTM Factory Racing Chase alles Gute für seine Zukunft.

Wie es für Sexton nun weitergeht, wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass er im Kawasaki-Werksteam den Platz von Jorge Prado einnimmt. Der Spanier beendete sein Engagement bei Kawasaki und wird voraussichtlich Teil des KTM-Line-ups werden.