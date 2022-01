Mehr für die TT-Fans, das meiste davon kostenlos

? Skeptiker befürchten, dass das Programm der Tourist Trophy heuer schlechter wird, doch der TT Business Development Manager Paul Phillips beruhigt: «Es gibt mehr als je zuvor und das meiste davon kostenlos.»

«Für mich ist die Rallye Dakar wahrscheinlich der beste Vergleich mit der Tourist Trophy, weil es so viele Ähnlichkeiten gibt, was die Geschichte, die Gefahr, das unwegsame Gelände, die Profis und die Amateure und die einmal im Jahr stattfindende Veranstaltung angeht. Sie ist im Besitz der ASO, und die wissen, was sie tun; sie sind wirklich erfolgreich. Vielleicht können wir uns an dem orientieren, was sie bei der Neuerfindung der Marke getan haben», nimmt sich Paul Phillips, TT Business Development Manager, den Höhepunkt der ‹World Rally-Raid Championship› zum Vorbild.

«Es werden wieder Gerüchte um Veränderungen, die zu einer Verschlechterung der Veranstaltung führt, gestreut. Die Tourist Trophy ist das perfekte Zusammentreffen von traditionellem Sport mit einer traditionellen Fangemeinde auf einer traditionellen Insel, und als Manxman weiß ich aus eigener Erfahrung, dass wir ein Volk sind, das Veränderungen nicht immer mag und ihnen deswegen abgeneigt sind. Wenn man jedoch an einige Dinge zurückdenkt, gegen die wir in der Vergangenheit Widerstand geleistet haben, dann war er letztendlich nicht berechtigt.»

«Der Rennsportfan mag Rennen und wir bieten ihm mehr Rennen, mehr Zugang zu seinen Helden, mehr Einblicke hinter die Kulissen des Rennsports. Mehr als je zuvor und er bekommt das meiste davon kostenlos! Es gibt also nicht allzu viel, worüber man sich aufregen könnte, denn es geht für uns ja darum, mehr und neue Fans zu gewinnen. Wenn Sie ein eingefleischter TT-Fan sind, ist die Sorge unberechtigt, wir geben Ihnen mehr von dem, was Sie wollen», versucht Phillips den Skeptikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.

«Nicht nur heuer, sondern auch im nächsten Jahr wird es mehr Rennen geben. In vielerlei Hinsicht kehren wir zu den Grundlagen zurück. Wir kennen einige der Fehler, die wir in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der Tourist Trophy gemacht haben und wir wissen, dass wir unsere eingefleischte Fangemeinde besser bedienen müssen. Wenn eine Band wie Nirvana in der Lage ist, neuen Fans das zu bieten, was sie brauchen und gleichzeitig alte Fans zufriedenstellt, dann können wir das auch, und ich denke, wir sind mit vielem davon am Ziel.

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)