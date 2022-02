TT2022: Details zur TV-Übertragung bekanntgegeben

Der Countdown läuft. Hundert Tage vor dem Startschuss zur diesjährigen Tourist Trophy haben die Organisatoren Details zur Live-Übertragung veröffentlicht. Mit Ausnahme der Übertragung der Rennen wird alles gratis sein.

Während die Rennfahrer und Fans bereits die Tage zählen, bis es nach einer zweijährigen, vom Coronavirus erzwungenen Unterbrechung endlich wieder mit der Action auf der Isle of Man losgeht, haben die Organisatoren der Tourist Trophy Details zur Live-Übertragung sowie der Moderatoren- und Kommentatorenbesetzung bekanntgegeben. Es wird im Internet einen eigenen Kanal mit ganzjährigen Inhalten geben und zwar kostenlos. Nur für die Live-Übertragung der Rennen muss man £14,99 berappen.

Der eigene digitale Kanal startet im April über den Partner Vimeo unter dem Namen «TT+» und wird ganzjährig frei zugängliche sein und originelle Inhalte bieten. Alles, was benötigt wird, ist ein Streaming-Gerät und eine Internetverbindung. Von hier aus wird die vollständige Berichterstattung über die Tourist Trophy ab dem Beginn des ersten Trainings gesendet. Die Live-Übertragung aller acht Rennen von Samstag, dem 4. Juni, bis Freitag, dem 10. Juni, ist kostenpflichtig und beträgt £14,99 für einen Jahrespass.

In Qualität und Umfang der Inhalte sollen neue Maßstäbe gesetzt werden. Die Organisatoren werden im Herbst 2022 auch einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge liefern, dem im Frühjahr 2023 eine achtteilige Doku-Serie, die von der beliebten Netflix-Serie «Drive to Survive» aus der Formel 1 inspiriert wurde, folgen wird. «Die Tourist Trophy auf der Isle of Man startet mit der diesjährigen Ausgabe in ein neues digitales Zeitalter mit dem Ziel, das spektakulärste Straßenrennen der Welt zu einem ganzjährigen Event zu machen», erklärt dazu der TT Business Development Manager Paul Phillips.

In einem eigens errichteten Studio in der Nobles Park Fan Zone wird die Moderatorin der Formel 1, MotoGP und Formel E, Jennie Gow, ihr TT-Debüt geben und die Live-Berichterstattung moderieren. Ihr zur Seite stehen die Moderatoren Matt Roberts (MotoGP, BSB, TT), Amy Williams MBE (Olympische Winterspiele, Classic TT) und Rick Faragher (BBC Sport). Eine Reihe ehemaliger und aktueller Rennfahrer wird als Experten für die Moderation zur Verfügung stehen: Cam Donald, Steve Plater, Maria Costello MBE und Jenny Tinmouth gehören zum achtköpfigen Team. TT-Stammgast Dave Moore wird von Andrew Coley (FIA World Rally Cross, MotoGP und Goodwood Festival of Speed) in der TV-Kommentarbox unterstützt, während Ex-MotoGP-Mikromann Steve Day das vierköpfige Radioteam anführt.

Plater wird auch in seinem derzeit vierzehntägig erscheinenden Podcast an der Seite von Chris Pritchard zu hören sein, allerdings wird die Frequenz der Podcasts während der Tourist Trophy auf täglich erhöht. Die Aufgabe des Teams wird es sein, den Zuschauern, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden, jedes Stückchen Action, Klatsch und Tratsch, jede Neuigkeit und eine allgemeine Authentizität der TT zu vermitteln.

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)