TT2022: Findet Michael Dunlop zurück zu alter Stärke?

Mit 19 TT-Siegen liegt Michael Dunlop hinter Joey Dunlop (26) und John McGuinness (23) an der dritten Stelle der ewigen Bestenliste. Dem Nordiren wird am ehesten zugetraut, den Rekord seines Onkels zu überbieten.

Die Tourist Trophy auf der Isle of Man ist für die Spezialisten ohne Zweifel das wichtigste Straßenrennen der gesamten Saison. Jeder Road Racer träumt davon, zumindest einmal in seinem Leben auf der obersten Stufe des Siegerpodests zu stehen. Dem legendären Joey Dunlop, der nur wenige Wochen nach seinem Tripple bei der TT 2000 in Estland tödlich verunglückte, gelang dieses Kunststück insgesamt unglaubliche 26 Mal.

An der zweiten Stelle der ewigen Bestenliste liegt John McGuinness mit 23 Siegen, doch dem jung gebliebene Evergreen aus der britischen Grafschaft Lancashire, der bei der diesjährigen Tourist Trophy bereits über 50 Jahre alt sein wird, werden nur geringe Chancen eingeräumt, die Marke seines Vorbildes zu übertreffen. Zu sehr hat die junge Garde der Straßenrennfahrer wie Peter Hickman oder Dean Harrison das Kommando übernommen.

Am ehesten darf Michael Dunlop zugetraut werden, in absehbarer Zeit bei der Tourist Trophy neue Maßstäbe zu setzen, ist doch der Neffe von Joey Dunlop mit 32 Jahren für einen Road Racer vergleichsweise jung. In diesem Alter konnte bisher auch kein anderer auf eine so bemerkenswerte Karriere zurückblicken.

Bei der letzten TT vor der zweijährigen coronabedingten Zwangspause konnte sich der eigenwillige Nordire, der PR-Auftritte hasst – 2019 mit dem Erfolg im Lightweight-Rennen einigermaßen schadlos halten, obwohl er aufgrund von nicht vollständig ausgeheilten Verletzungen sichtlich angeschlagen war. Bleibt er gesund, wird er Hickman und Harrison auch in den Klassen Supersport, Superstock und Superbike wieder Paroli bieten können.

In der letztjährigen Saison konnte Mickey D, wie er von seiner großen Fanbase genannt wird, in eindrucksvoller Manier unter Beweis stellen, dass er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Bei seinem Heimrennen in Armoy holte sich der haushohe Favorit nicht nur fünf Laufsiege, im ersten Superbike-Rennen unterbot er seinen eigenen acht Jahre alten Rundenrekord und schenkte BMW den ersten Sieg der M1000RR bei einem Straßenrennen.

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)