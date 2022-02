Gas Monkey Garage wird TT-Sponsor von Peter Hickman

So wird die BMW von Peter Hickman bei der Tourist Trophy aussehen

Das Team FHO Racing BMW, das mit Peter Hickman den TT-Rundenrekordhalter unter Vertrag hat, konnte mit Gas Monkey Garage einen schillernden Sponsor für die diesjährige Tourist Trophy an Land ziehen.

Gas Monkey Garage, bekannt aus der im deutschen Sprachraum bekannten DMAX-Serie «Fast N' Loud», wird 2022 Sponsor von Peter Hickman und dem Team FHO Racing BMW bei den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man. Unter der Leitung des innovativen Unternehmers Richard Rawlings wird die texanische Firma die Plattform des berühmtesten Straßenrennens der Welt nutzen, um die Marke Gas Monkey in der ganzen Welt zu verbreiten.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft werden die Logos und die Marke der Gas Monkey Garage, deren Motto unbescheiden «Go bi gor go home» lautet, die BMW M1000RR des Rundenrekordhalters Hickman in den RST Superbike-, Milwaukee Senior- und RL360 Superstock-Rennen bei der Tourist Trophy zieren, die nach ihrer Abwesenheit in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie mit Spannung erwartet wird.

Mit Hickman hat man den schnellsten Piloten auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course unter Vertrag genommen. Der 34-jährige Brite hält nicht nur den Rundenrekord in der Klasse Superstock, er ist mit 16:42,778 min. (Schnitt 135,452 Meilen pro Stunden oder 217,989km/h) auch der einzige Fahrer, dem es bis jetzt gelungen ist, die 135-mph-Marke zu knacken. Darüber hinaus ist er immer noch der schnellste Newcomer.

«Die gesamte Gas Monkey-Familie ist begeistert, dass wir bei der Tourist Trophy dabei sein werden. Die Chance, Teil des ältesten Straßenrennens der Welt zu sein, ist ein wahr gewordener Traum. Wir fühlen uns geehrt, an der Seite des Teams FHO Racing BMW und des schnellsten Mannes auf zwei Rädern, Peter Hickman, bei einer Veranstaltung zu sein, die mit Sicherheit in die Geschichtsbücher eingehen wird», sieht Richard Rawlings der TT mit Spannung entgegen.

«Ich freue mich, die Partnerschaft mit Gas Monkey Garage bekanntgeben zu können. Es ist wichtig, neue Sponsoren für unseren Sport zu gewinnen. Wir sind dankbar für die Unterstützung und wollen dieses Vertrauen zurückzahlen, indem wir eine Reihe starker Ergebnisse abliefern», freut sich Teambesitzerin Faye Ho über die Tatsache, dass über die Social-Media-Plattformen von Gas Monkey Garage auch neue Publikumsschichten erreicht werden.

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)