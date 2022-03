Ian Hutchinson: Mit TAS Racing und BMW zurück zur TT

Mit 16 Siegen ist Ian Hutchinson einer der erfolgreichsten Fahrer bei der Tourist Trophy. Dieses Jahr wird der Brite in den Klassen Superstock und Superbike sowie der Senior-TT für TAS Racing eine BMW steuern.

Schon 2020 sollte Ian Hutchinson im Team von TAS Racing die internationalen Straßenrennen bestreiten, doch wegen der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen Absagen des North West 200, der Tourist Trophy und des Ulster Grand Prix konnte diese erfolgsversprechende Vereinbarung nie in die Tat umgesetzt werden.

Mit zweijähriger Verspätung wird der 16-fache TT-Sieger aus der Grafschaft West Yorkshire, der sich mit seinem bis dato unerreichten Fünffachsieg bei der Tourist Trophy 2010 in die Geschichtsbücher eingetragen hat, nun doch eine BMW M1000RR in den Klassen Superstock und Superbike sowie in der Senior-TT zum Einsatz bringen.

«Die Rückkehr in das Team, in dem ich meine letzten Erfolge bei der TT gefeiert habe, war etwas, auf das ich den ganzen Winter über gehofft hatte. Sowohl TAS Racing, als auch Milwaukee haben mir in der Vergangenheit große Erfolge beschert», sieht der mittlerweile 42-jährige Brite der erneuten Zusammenarbeit mit Freude entgegen.

«Road Racing und die Tourist Trophy auf der Isle of Man liegen bei TAS Racing einfach in den Genen», merkt Milwaukee-BMW-Teamchef Philip Neill an. «Unsere Partnerschaft mit Ian reicht bis ins Jahr 2016 zurück, als wir gemeinsam sowohl auf der Straße und bei der BSB große Erfolge feiern konnten. Daher freuen wir uns, ihn wieder im Team zu haben.»

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)