Nadieh Schoots im zweiten Anlauf zum Macau Grand Prix

Bereits vor vier Jahren hat Nadieh Schoots eine Einladung zum Motorcycle Macau GP bekommen, doch wegen einer Verletzung konnte die Niederländerin nicht teilnehmen. Dieses Jahr ist es endlich so weit.

Nadieh Schoots ist eine der wenigen Frauen, die sich dem Motorradrennsport verschrieben hat. Die Niederländerin, die sich vor einigen Jahren schon in der International Road Racing Championship (IRRC) und beim North West 200 ihre Sporen im Straßenrennsport verdient hat, wird in wenigen Tagen beim Motorcycle Macau Grand Prix am Start stehen.

Die 31-jährige Niederländerin wollte immer schon einmal am Rennen in den Häuserschluchten der chinesischen Spielermetropole teilnehmen. Vor vier Jahren wäre es bereits so weit gewesen als sie eine der begehrten Einladungen der Organisatoren in Händen hielt, doch aufgrund einer Verletzung musste sie schweren Herzens absagen.

«Seit ich 2012 den niederländischen Straßenrennfahrer Branko Srdanov kennengelernt habe, habe ich davon geträumt, den Macau Grand Prix zu fahren. Ich dachte, es sei das coolste Rennen, das ich je gesehen habe. Damals habe ich nicht geglaubt, dass ich das jemals tun könnte. Doch ein Jahrzehnt und eine Menge Blut, Schweiß und Tränen später sind wir nun hier.»

Am Samstag wird mit ihrem Antreten ein neues Kapitel in der Geschichte der Traditionsveranstaltung geschrieben. «Es ist nicht nur mein eigenes Debüt, sondern ich werde auch die erste Frau sein, die in Macau ein Motorradrennen fährt. Ich bin unglaublich aufgeregt und hoffe, dass ich mehr Frauen inspirieren kann, in meine Fußstapfen zu treten!»

Nennliste

14 Andres Silva Pires (P), Honda

18 Lukas Maurer (CH), Kawasaki

26 Paul Williams (GB), Suzuki

29 Timothy Monot (F), Yamaha

32 Sheridan Morais (SA), Honda

38 Erno Kostamo (FIN), BMW

44 Rob Hodson (GB), Kawasaki

49 Raul Torres Martinez (E), Honda

55 David Datzer (D), BMW

69 Nadieh Schoots (NL), Kawasaki

74 Joey Thompson (GB), BMW

91 Julian Trummer (A), Yamaha

164 Matt Stevenson (GB), BMW

174 Laurent Hoffmann (B), BMW

474 Kamil Holan (CZ), Kawasaki

Zeitplan (Ortszeit, MEZ +7 Std.)

Donnerstag, 17. November

07.30 – 08.15 Uhr Freies Training

Freitag, 18. November

07.30 – 08.00 Uhr Qualifying 1

12.30 – 13.00 Uhr Qualifying 2

Samstag, 19. November

07.30 – 07.50 Uhr Warm-up

10.35 – 11.05 Uhr Rennen 1

16.10 – 16.40 Uhr Rennen 2