Macau, FP: Datzer (3.), Trummer (4.) und Maurer (7.)

Im freien Training für den 54. Motorcycle Macau GP überzeugten David Datzer, Julian Trummer und Lukas Maurer mit den Plätzen 3, 4 und 7. Schnellste: Die Favoriten Erno Kostamo und Rob Hodson.

Nach einer siebentägigen Quarantäne und einigen Tagen zur Akklimatisierung in der chinesischen Sonderzone Macau ging es für die Road Racer mit dem freien Training endlich los. 14 Rennfahrer und eine Rennfahrerin, die die Einladung der Organisatoren des 54. Motorcycle Grand Prix angenommen hatten, durften Donnerstagfrüh erstmals auf dem Guia Circuit ihre ersten Runden drehen.

In seiner zwölften von 17 Runden markierte Erno Kostamo mit 2:31,069 min. auf dem 6,115 Kilometer langen Kurs die Bestzeit. Der Finne aus dem Team von Rico Penzkofer ist neben dem Briten Rob Hodson (Dafabet Racing), der auf dem zweiten Platz landete, einer der wenigen, der bereits Erfahrungen mit der schwierigen Strecke in den Häuserschluchten gemacht hat.

Mit dem dritten Rang entschied David Datzer den internen Kampf der deutschsprachigen Fahrer für sich. Dem Deutschen aus dem Team MTP-Racing by Penz13 gelang eine Zeit von 2:36,573. Er verwies dabei seinen österreichischen Kontrahenten Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) um etwas mehr als zwei Zehntelsekunden.

Auch auf den Plätzen 5 bis 7 ging es knapp her. Die Rundenzeiten des Südafrikaners Sheridan «Shez» Morais (Syntainics Penz13), der trotz seiner fehlenden Streckenkenntnis zum engeren Favoritenkreis zu zählen ist, des Portugiesen Andres Silva Pires (AP Racing with Optimark) und des Schweizers Lukas Maurer (Maurer Racing by Penz13) lagen innerhalb von 1,1 Sekunden.

Trainingszeiten, freies Training

1. Erno Kostamo (FIN), BMW, 2:31,069 min.

2. Rob Hodson (GB), Kawasaki, 2:34,598

3. David Datzer (BMW), 2:36,573

4. Julian Trummer (A), Yamaha, 2:36,788

5. Sheridan Morais (SA), Honda, 2:37,213

6. Andres Silva Pires (P), Honda, 2:37,858

7. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 2:38,267

8. Laurent Hoffmann (B), BMW, 2 :39,455

9. Paul Williams (GB), Suzuki, 2 :41,300

10. Raul Torras Martinez (E), Honda, 2 :42,576

11. Joey Thompson (GB), BMW, 2 :44,640

12. Timothee Monot (F), Yamaha, 2:47,351

13. Nadieh Schoots (NL), Kawasaki, 2:48,574

14. Kamil Holan (CZ), Kawasaki, 2:52,309

15. Matt Stevenson (GB), BMW, 3:04,717

Zeitplan (Ortszeit, +7 Std. MEZ)

Freitag, 18. November

07.30 – 08.00 Uhr Qualifying 1

12.30 – 13.00 Uhr Qualifying 2

Samstag, 19. November

07.30 – 07.50 Uhr Warm-up

10.35 – 11.05 Uhr Rennen 1

16.10 – 16.40 Uhr Rennen 2