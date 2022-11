Macau GP: Erno Kostamo vor David Datzer auf Pole

Hinter Polesetter Erno Kostamo wird David Datzer den 54. Motorcycle Macau GP von der zweiten Position in Angriff nehmen. Lukas Maurer und Julian Trummer erreichten die Startplätze 4 und 7.

Mit einer halbstündigen Verspätung konnte das zweite Qualifikationstraining für den 54. Motorcycle Macau Grand Prix aufgenommen werden. Die Wetterbedingungen konnten besser nicht sein. 26° Celsius, 80 Prozent Luftfeuchtigkeit und eine leichte Brise erwartete die 14 Fahrer und die einzige Dame im Teilnehmerfeld.

Der Finne Erno Kostamo (Penz13) ging als Inhaber der provisorischen Pole-Position ins entscheidende Qualifying 2. Dem BMW-Piloten, der als einer der wenigen Fahrer bereits Erfahrungen auf dem 6,115 Kilometer langen Guia Circuit sammeln durfte, gelang zehn Minuten vor dem Ende mit 2:28,202 min. eine Zeit, die unangetastet blieb.

Kostamo, der sich dieses Jahr bei seinem Heimrennen in Imatra keine Blöße gab und beide Rennen der International Road Racing Championship (IRRC) Superbike für sich entschied, bestätigte seine Bestzeit mit einer 2:28,209. Mit der Pole-Position unterstrich der 31-jährige Skandinavier deutlich seine Anwartschaft auf den Sieg.

Einen starken Auftritt zeigte David Datzer (MTP-Racing by Penz 13). Der Deutsche steigerte sich bei seinem Debüt in den Häuserschluchten von Macau von Runde zu Runde. Am Ende blieb die Stoppuhr für ihn bei 2:30,086 stehen, was den zweiten Startplatz ergab. Weil er in der Lisboa-Kurve in den Notausgang musste, entfiel der finale Angriff auf die Bestzeit.

Auf dem dritten Platz landete Sheridan Morais (Syntainics Penz13). Der südafrikanische Honda-Pilot, nach dem ersten Zeittraining noch an der fünften Stelle, konnte den britischen Kawasaki-Fahrer Rob Hodson (Dafabet Racing) um drei Tausendstelsekunden überflügeln und wird neben Kostamo und Datzer die erste Startreihe bilden.

Lukas Maurer (Maurer Racing by Penz13) sorgte bei seinen Fans für erhöhten Pulsschlag. Beim Versuch den Anschluss auf Datzer zu halten, fehlte nicht viel und der Schweizer hätte ausgangs der Fishermen‘s Bend die Streckenbegrenzung touchiert. Am Ende reichte es für den Vize-Meister der IRRC Superbike 2021 zu Startplatz 5.

Nicht ganz so gut lief für Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) in der chinesischen Spielermetropole. Der Österreicher konnte als einer der wenigen Fahrer seine Zeit aus dem ersten Zeittraining nicht verbessern und fiel noch hinter den Portugiesen Andre Silva Pires (AP Racing with Optimark) an die siebente Stelle zurück.

Macau, Qualifikationstraining

1. Erno Kostamo (FIN), BMW, 2:28,202 min.

2. David Datzer (D), BMW, 2:30,086

3. Sheridan Morais (SA), Honda, 2:31,721

4. Rob Hodson (GB), Kawasaki), 2:31,724

5. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 2:31,823

6. Andre Silva Pires (P), Honda, 2:33,791

7. Julian Trummer (A), Yamaha, 2:33,844

Zeitplan (MEZ)

Samstag, 19. November

00.30 – 00.50 Uhr Warm-up

03.35 – 04.05 Uhr Rennen 1

09.10 – 09.40 Uhr Rennen 2