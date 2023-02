North West 200: Die Organisatoren geben nicht auf

Die Organisatoren des North West 200 haben erklärt, dass die Veranstaltung im Mai stattfinden könnte, obwohl die Motorcycle Union of Ireland mitgeteilt hat, dass alle ihre Veranstaltungen für 2023 abgesagt wurden.

Die Krise, in der sich das North West 200 – mit annähernd 200.000 Zusehern ist das Dreieckrennen zwischen den Städten Portstewart, Coleraine und Portrush immerhin die größte Freiluftveranstaltung in Nordirland – und der übrige Motorradsport in Irland derzeit befinden, ist auf einen enormen Anstieg der Kosten für den Versicherungsschutz für 2023, man spricht von einer Verdreifachung, zurückzuführen.

«Die Organisatoren des North West 200 haben unermüdlich daran gearbeitet, den durch diese zusätzlichen Kosten entstehenden Druck zu mindern», so das Statement des Coleraine and District Motor Clubs. «Der Club war zuversichtlich, die anfängliche Prämienerhöhung bewältigen zu können, doch da andere Veranstaltungen dazu nicht in der Lage waren, führte die Übertragung der zusätzlichen Kosten auf das North West 200 zu einer untragbaren finanziellen Belastung.»

«Gestern gab der Dachverband des Motorradsports, die Motor Cycle Union of Ireland (UC), die Absage aller Motorradsportveranstaltungen in Nordirland in diesem Jahr bekannt. Aber die Organisatoren des NW200 haben den Kampf nicht aufgegeben. Wir können es uns nicht leisten, eine Veranstaltung zu verlieren, die seit über 90 Jahren stattfindet und eine so wichtige Rolle für die Wirtschaft der Nordküste spielt.»

«Wir sind überwältigt von den Nachrichten und Unterstützungsangeboten, die wir erhalten haben, und obwohl wir die Entscheidung des MCUI (UC) verstehen, wird der Coleraine and District Motor Club seine Bemühungen fortsetzen, die Veranstaltung vom 7. bis 13. Mai auszurichten.»

«Es gab bereits Pläne, neue Teilnehmer wie z. B. den Deutschen David Datzer während eines Einführungstages am kommenden Dienstag, dem 14. Februar, zu begrüßen. Sowohl diese Veranstaltung als auch der für den 15. Februar vorgesehene Start des <Meet the Stars> werden wie geplant stattfinden, und wir werden alle Beteiligten weiterhin über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.»