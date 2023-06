Senior-TT: Hickman gewinnt vor Harrison und Dunlop

Es ist ein entfesselter Peter Hickman, der sich den Sieg in der Senior-TT holt. Dean Harrison lässt Michael Dunlop im Kampf um Rang keine Chance. Julian Trummer ausgezeichneter 18., David Datzer trotz Problemen 25.

Am letzten Renntag der Tourist Trophy geht es nochmals um alles. Die Senior-TT ist der Höhepunkt der Veranstaltung, es gibt nichts Vergleichbares. Jeder Road Racer möchte seinen Namen in den Sockel der ikonischen TT-Trophäe eingraviert sehen. Alles was davor war, hat an einem solchen Tag, am dem in der Vergangenheit TT-Helden geboren werden, an Bedeutung verloren.

Obwohl Michael Dunlop das Superbike-Rennen für sich entschieden hat, fällt nach der fantastischen Performance im zweiten Superstock-Rennen, in dem er auf seiner Siegesfahrt sogar den absoluten Rundenrekord pulverisieren konnte, die Favoritenrolle an Peter Hickman. Dean Harrison, Senior-TT-Sieger 2019, werden von den Experten bestenfalls Außenseiterchancen eingeräumt.

Nachdem er am Vortag das zweite Superstock-Rennen nach einem Verbremser aus Vernunftgründen aufgegeben hatte – «Mein Kopf war heute nicht dabei» –, ist der Österreicher Julian Trummer wieder bestens motiviert. Weniger gut geht es David Datzer. Der Deutsche hat sich eine fiese Erkältung eingefangen. Über Nacht sind auch noch starke Magenschmerzen dazugekommen.

Die Spannung ist im Startbereich ist förmlich greifbar. Bis zum letzten Augenblick wurde gerätselt, ob Hickman seinem Superstock-Motorrad gegenüber der Superbike-Maschine den Vorzug geben wird. Mit dem Superbike hatte die gesamte Woche seine Not. Nach der Einführungsrunde zeigte sich der Rundenrekordhalter von seiner Superbike-BMW begeistert.

Überraschenderweise sind es weder Hickman, noch Dunlop, die bei Glen Helen die Zeitentabelle anführen, sondern Harrison, der sich auf dem Abschnitt zwischen dem Start und eben Glen Helen die gesamte Woche als extrem schnell erwiesen hat. Trummer und Datzer liegen zeitmäßig nur durch wenige Hundertstelsekunden getrennt auf den Rängen 23 und 24.

Aber bereits bei der nächsten Zwischenzeit bei Ballaugh Bridge hat sich Hickman einen Vorsprung von über drei Sekunden auf Harrison herausgefahren, bei Start/ziel sind es bereits 6,1 Sekunden. Dunlop schafft es nicht, zu Harrison aufzuschließen und liegt nach wie vor an der dritten Stelle. Lokalmatador Conor Cummins erfüllt die Hoffnungen seiner heimischen Fans und hält die vierte Position vor James Hillier, Josh Brookes und David Johnson.

In der zweiten von sechs Runden bleibt die Reihenfolge der Top-4 unverändert, nur die Abstände haben sich teils erheblich vergrößert. Dahinter hat Brookes Hillier von der fünften Stelle verdrängt. Sollte nicht noch ein Wunder passieren schwinden die Chancen von Dunlop, den Rekord an TT-Siegen seines Onkels Joey noch dieses Jahr einzustellen.

Harrison kommt langsam in Fahrt. Er schafft es, seinen Rückstand auf den Führenden auf unter zehn Sekunden zu verringern. Bei Dunlop wurden beim Boxenstopp Veränderungen an der Gabel vorgenommen, sie scheinen sich nicht bezahlt zu machen. Bei Halbzeit ist er bereits abgeschlagen. Gegenüber den Tagen zuvor ist er nicht so aggressiv unterwegs.

Zwischenstand der Top-10 nach zwei Drittel der Renndistanz und vor dem zweiten Boxenstopp: Hickman 12,4 Sekunden vor Harrison, Dunlop weitere 23,6 Sekunden zurück, Cummins ist mehr als eineinhalb Minuten hinter Hicky, dann Brookes, John McGuinness, Hillier, Johnson, Davey Todd und Michael Rutter. Trummer liegt auf Rang 19., Datzer ist 25.

Höchststrafe für Dunlop. Er wird auf der Sulby-Geraden von Hickman, der 30 Sekunden hinter ihm gestartet ist, überholt. Von der Helikopterperspektive ist deutlich erkennbar, dass Dunlop vor allem ausgangs der Kurven an Boden verliert. Die Hinterhand seines Motorrades wackelt, als ob es eine lästige Fliege abschütteln möchte.

Am Zielstrich hat Hickman einen Vorsprung von etwas weniger als 20 Sekunden auf Harrison und über 30 Sekunden auf Dunlop. Das Podium der Senior-TT ist wie eine Familienzusammenführung nach dem Superbike-, den Superstock- und Supersport-Rennen mit vertauschten Rollen. Für Hickman ist es bereits der dritte Sieg bei der Senior-TT.

Auf seiner Fahrt zu Platz 18 verbessert Julian Trummer mit 17:35.889 Minuten (Schnitt 128,638 Meilen pro Stunde) seine persönlich schnellste Rundenzeit nochmals um über vier Sekunden und David Datzer (25.) bleibt erstmals unter der 18-Minuten-Schallmauer. Er löst damit Rico Penzkofer als schnellsten Deutschen bei der TT ab.

Resultat, Senior-TT

1. Peter Hickman (GB), BMW, 6 Runden in 1:42:29,488 min. 2. Dean Harrison (GB), Kawasaki, +19,989 sec zur. 3. Michael Dunlop (GB), Honda, 30,422 sec. 4. Conor Cummins (GBM), Honda. 5. Josh Brookes (AUS), BMW. 6. James Hillier (GB), Yamaha. 7. John McGuinness (GB), Honda. 8. David Johnson (AUS), Honda. 9. Davey Todd (GB), Honda. 10. Rob Hodson (GB), Honda. Ferner: 18. Julian Trummer (A), Honda. 25. David Datzer (D), BMW.