Peter Hickman: Mit Trooper Eddie und der Nummer 666

Road-Racing-Gigant Peter Hickman traf sich mit SPEEDWEEK.com und erzählte, wie die Heavy-Metal-Band Iron Maiden ein Sponsor von ihm wurde – mit ihrer eigenen Biersorte «Trooper».

Peter Hickman hat trotz seiner herausragenden Road-Racing-Erfolge null Starallüren, er ist geerdet und zugänglich wie schon immer. Seit diesem Jahr hat er 13 Mal bei der Tourist Trophy auf der Insel Man gewonnen und auch schon alle anderen großen Straßenrennen. Und er wird von der britischen Heavy-Metal-Band Iron Maiden gesponsert, die ein Bier auf den Markt bringt, welches nach ihrem Song «Trooper» benannt ist.

Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Partnerschaft?



«Ich erzähle dir die Kurzversion einer langen Geschichte», grinste Hickman beim Treffen mit SPEEDWEEK.com. «Der Freund eines Freundes eines Freundes hat mit jemandem von der Robinson-Brauerei gesprochen, die das Bier abfüllen, und ihnen erzählt, dass der Freund eines Freundes eines Freundes Rennen bei der Isle of Man TT fährt und ob sie jemanden wüssten, der möglicherweise daran interessiert wäre, ihn zu unterstützen. Ich kümmerte mich damals um alles selbst und sie meinten, dass die Eigentümer ihres neuesten Biers Iron Maiden wären. Sie wollten bei der Band nachfragen, ob sie Interesse hätten. Sie schickten eine E-Mail an das Bandmanagement. Das Mädel, auf dessen Schreibtisch die E-Mail landete, ist großer Motorradrennsportfan, fährt selbst, kümmert sich um Social-Media für Iron Maiden und ist auf Tourneen dabei. Sie nahm den Ausdruck der E-Mail in die Hand, ging zum Bandmanager und sagte ihm, dass sie mich unterstützen müssen.»

«Als es losging, stellte sich heraus, dass die Bandmitglieder sich sehr für Motorräder und Motorsport interessieren», erzählte der 36-Jährige. «Seit 2015 sponsern sie mich. Die Bikes, die ich für mein eigenes Team selbst vorbereite, sind in der Trooper-Lackierung, mit dem Maskottchen Eddie als Trooper, mit Schwert und allem. Leider haben sie es bislang nicht zur TT geschafft, weil sie dann normal auf Tour sind.»



So auch dieses Jahr: Als die TT stattfand, spielten Iron Maiden Gigs für ihre «The Future Past Tour» in Finnland, Norwegen, Schweden und Deutschland, sie sind noch bis Anfang Oktober unterwegs.

Hickman: «Sie schauen sich die Rennen und das Live-Timing auf ihren Smartphones an, ich habe eine coole Beziehung zu ihnen. Ich habe sie alle getroffen, Sänger Bruce Dickinson am meisten. Sie sind alle cool. Ich durfte sogar mal im Jet mit Bruce mitfliegen, leider war das nicht die Ed Force One (das berühmte Tourflugzeug von Iron Maiden – der Autor). Im United Kingdom gibt es das Bier in ausgewählten Supermärkten, in anderen Ländern ist es schwierig zu bekommen. Und durch den Brexit wurde es teurer.»



Seit diesem Jahr gibt es das Bier auch in Deutschland und wird über die Firma Crew Republic vertrieben.



Dass Hickman auf den Trooper-Bikes mit der Nummer 666 fährt, ist naheliegend – «The number of the Beast» ist für viele Iron-Maiden-Fans das beste Album in der langen Bandhistorie.