TT2023: BMW zeigt sich mächtig stolz auf drei Siege

Peter Hickman sorgte mit drei Siegen für strahlende Gesichter bei den Motorsport-Verantwortlichen bei BMW. Der Brite gewann bei der Tourist Trophy beide Rennen der Superstock-Klasse und die prestigeträchtige Senior-TT.

Mit dem Sieg in der prestigeträchtigen Senior-TT schlossen Peter Hickman und das FHO Racing BMW-Team eine äußerst erfolgreiche Rennwoche bei der Tourist Trophy 2023 ab. Neben seinem dritten Triumph in der Senior-TT feierte der Brite auch die Siege in den beiden Rennen der Superstock-Klasse. Es waren die ersten TT-Siege für die neue BMW M 1000 RR, die dieses Jahr erstmals beim berühmtesten Straßenrennen der Welt eingesetzt wurde.

Zudem sorgte Hicky mit 16:36,114 Minuten (Schnitt 136,358 Meilen pro Stunde oder 219,447 km/h) auch für einen neuen absoluten Rundenrekord auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course sowie Rundenrekorde in der Senior-TT und der Superbike-TT. Und auch der neue Highspeed-Rekord geht auf das Konto Hickmans. Auf der langen Sulby-Geraden wurde er mit 202,193 mph oder 325,398 km/h gemessen.

«Herzlichen Glückwunsch an Peter Hickman und das gesamte Team um Faye Ho zu dieser fantastischen Leistung», kommentierte Dr. Markus Schramm, Leiter BMW Motorrad, den makellosen Auftritt. «Hickman ist als einer der großen Favoriten in die diesjährige TT gestartet, und er wurde dieser Rolle mehr als gerecht. Es ist großartig, dass er mit der neuen BMW M 1000 RR in diesem Jahr nahtlos an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen konnte.»

«Dies ist nicht selbstverständlich, denn wir haben auch 2023 gesehen, wie stark die Konkurrenz beim wohl berühmtesten Road Race der Welt ist. Vor Ort konnte ich mir in diesem Jahr selbst ein Bild davon machen, dass Peter und das FHO Racing Team unermüdlich und hart gearbeitet haben, um diese Erfolge möglich zu machen.»

«Es war ein einzigartiges Erlebnis gekrönt mit zwei Siegen in den Superstock-Rennen, der erneute Triumph in der prestigeträchtigen Senior-TT und dazu neue Rundenrekorde. Wir sind entsprechend mächtig stolz und danken Peter Hickman und dem Team, die damit die Erfolgsgeschichte der Marke BMW Motorrad bei der Isle of Man TT auch in unserem hundertjährigen Jubiläumsjahr fortgeschrieben haben.»