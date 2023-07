Southern 100: Unglück fordert zwei Menschenleben

Die Untersuchungen zum Unfall dauern an

Das Training für das Southern 100 auf der Isle of Man wurde von einem schweren Unfall überschattet. Der Vorfall, in dem zwei Fahrer, ein Streckenposten und ein Zuseher verwickelt waren, forderte zwei Menschenleben.

Neben der Tourist Trophy und dem Manx Grand Prix zählt das Southern 100 zu den wichtigsten Motorsportveranstaltungen auf der Isle of Man. Selbst die Tourist-Trophy-Sieger Michael Dunlop, Dean Harrison oder das Seitenwagen-Ass Tim Reeves lassen es sich dieses Jahr nicht nehmen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Wie der Veranstalter in einer Aussendung bestätigte, kam es am Abend im Qualifikationstraining zu einem folgenschweren Zwischenfall. Als das Training der Superbike-Klasse bereits mit der Zielflagge beendet wurde, ereignete sich der Unfall, in dem zwei Fahrer, ein Streckenposten und ein Zuseher verwickelt waren und zwei Menschenleben forderte.

Noch hüllt sich der veranstaltende Club über Einzelheiten in Schweigen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine Namen der beteiligten Personen bekannt geben, der Fokus des Veranstalters liegt derzeit auf der Unterstützung der Betroffenen. Die Straße zwischen Castletown Corner und Ballakaighen bleibt weiterhin gesperrt.