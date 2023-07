Southern 100: Namen der Getöteten veröffentlicht

Mehr drei Tage nach dem Unglück im Training zum Southern 100, der zwei Menschen das Leben gekostet hat, veröffentlichte die Polizei nun deren Identität. Neben dem Fahrer Alan Connor starb der Streckenposten Liam Clarke.

Nach dem tragischen Vorfall, der sich am Dienstag, den 11. Juli 2023, gegen 19.00 Uhr Ortszeit während des Trainings zum Southern 100 ereignete, kann die Polizei nun bestätigen, dass es sich bei dem verunglückten Fahrer um den 50-jährigen Alan Connor aus der Grafschaft Meath und bei dem verunglückten Streckenposten um den 65-jährigen Liam Clarke aus Wigan handelt. Die Familien der beiden Männer werden von speziell geschulten Beamten unterstützt, während die Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls weitergehen.

Die Polizei bestätigte auch, dass der andere Fahrer und der Zuseher, die beim Unfall verletzt wurden, ins Krankenhaus gebracht wurden, wo sie weiterhin behandelt werden. Um wen es sich handelt, wurde allerdings nicht bekanntgegeben.

Detective Inspector Neil Craig erklärt: «Ich möchte den Familien von Herrn Connor und Herrn Clarke in dieser erschütternden Zeit mein Beileid aussprechen. Unsere Ermittlungen sind seit Dienstagabend in vollem Gange. Wir haben mit einer Reihe von Personen gesprochen, die bei dem Vorfall anwesend waren. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir jedoch keine weiteren Informationen herausgeben, da wir im Auftrag des Gerichtsmediziners noch Ermittlungen durchführen, um alle Fakten und Umstände des Vorfalls zu klären.»

«Darüber hinaus möchte ich all unseren Kollegen aus einer Reihe von Behörden danken, die uns bei den Ermittlungen unterstützt haben und auch die notwendige Hilfe und Unterstützung für alle, die diese in allen Teilen der Gemeinde benötigten, bereitgestellt haben. Als Teil unserer fortlaufenden Ermittlungen möchte ich noch einmal darum bitten, dass jeder, der Filmmaterial von dem Vorfall hat, sich bitte mit uns im Polizeipräsidium in Verbindung setzt. Ich möchte jedoch weiterhin respektvoll darum bitten, von Spekulationen über die Geschehnisse abzusehen, vor allem in dieser für die Familien der beiden Männer extrem belastenden Zeit.»