Jamie Coward: Vorfahrt genommen – schwer verletzt

Bei einem Zwischenstopp bei seiner Fahrt zu den Armoy Road Races wurde Jamie Coward in einen Verkehrsunfall verwickelt. Bei der Kollision mit einem Auto zog sich der 32-jährige Brite einen Bruch der Hüfte zu.

Mit den Armoy Road Races (28. und 29. Juli) endet die diesjährige Straßenrennsaison in Irland. Neben Davey Todd, Mike Browne und Derek Sheils – der Veranstalter hofft noch, sich mit Michael Dunlop zu einigen – war Jamie Coward einer der heißen Sieganwärter, gewann er doch bereits 2022 bei seinem Debüt in Armoy das Supertwin-Rennen und den ersten Lauf der Classic Superbike.

Doch die Nennung des 32-jährigen Brite aus der Grafschaft Yorkshire, der dieses Jahr bei der Tourist Trophy mit sechs Top-6-Platzierungen – darunter dem dritten Rang hinter Dunlop und Browne im ersten Supertwin-Rennen – auf sich aufmerksam machen konnte, wurde überraschenderweise am Mittwochabend vom KTS Racing Team zurückgezogen.

«Heute früh ist Jamie nach Schottland gereist, um sich dem Team anzuschließen und zu den Armoy Road Races zu fahren. Er hat im Lake District einen Zwischenstopp gemacht, um mit dem Rad um den See zu fahren. Unglücklicherweise fuhr ihm während der Fahrt ein Auto vor die Nase, so dass Jamie fast durch die Windschutzscheibe gestürzt ist», hieß es in einem Statement.

«Jamie hat sich an der Hüfte verletzt und wartet im Krankenhaus auf eine Röntgenaufnahme. Leider hat das Team keine andere Möglichkeit, als sich von der Veranstaltung zurückzuziehen.» Mittlerweile wurde ein Bruch der Hüfte von Stanley Stewart, seinem nordirischen Sponsor für die Supersport-Kategorie gegenüber dem Belfast Newsletter bestätigt.