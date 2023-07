David Datzer: Einsatz beim Manx Grand Prix geplatzt

Der Deutsche David Datzer schockte am Montagmorgen seine Fans. Das Road-Racing-Ass aus Bayern hat den geplanten Einsatz für Krämer Racing beim Manx Grand Prix aus Kostengründen überraschend abgesagt.

«Schönen guten Morgen, liebe Freunde», begrüßte am Montagmorgen das 31-jährige deutsche Road-Racing-Ass David Datzer aus dem bayrischen Vilsbiburg die zahlreichen Fans auf seiner Facebook-Seite. «Zum Montag leider mit schlechten Nachrichten, zumindest für mich selbst. Ich habe nach langer Überlegung beschlossen, nicht in der Lightweight-Klasse beim Manx Grand Prix an den Start zu gehen!»

«Der Plan stand, ein Motorrad wäre mir von Krämer Motorcycles by Motolix zur Verfügung gestellt worden. Dennoch belaufen sich die Reisekosten aus Deutschland zur Isle of Man auf eine Summe, die ich persönlich nicht bereit bin aus eigener Tasche zu finanzieren. Es sind nicht nur die Kosten vor Ort, sondern die Kosten die durch Ein- und Ausreise und deren Bestimmungen zu viel Zeit, Geld und Aufwand für eine Privatperson in Anspruch nehmen.»

«Danke dennoch an Markus Krämer und Anja Tschopp sowie dem Team für Ihre Vorbereitung und dass ich das Motorrad in Hořice bewegen durfte. Danke auch an Andreas Jochum und Magdalena Weintritt, die mich in ihre Reisepläne so toll aufgenommen hatten. Euch wünsche ich Nerven aus Drahtseilen mit dem Papierkrieg für die Reise, und eine tolle Zeit beim Manx GP!»

«Jetzt werde ich mich zu hundertprozentig auf meine letzten Rennen in Hořice und eventuell Macau Grand Prix vorbereiten. Außerdem steht noch das Rennen in Dymokury auf dem Plan.»