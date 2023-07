Überraschende Einigung: Michael Dunlop fährt in Armoy

Im letzten Augenblick konnte sich der Veranstalter der Armoy Road Races (28. und 29. Juli) doch noch mit Michael Dunlop einigen. Der 34-jährige Publikumsliebling wird an seinem Heimrennen teilnehmen.

Im Vorjahr sorgte Michael Dunlop für einen Eklat, als er im letzten Moment seine Nennung für die Armoy Road Races zurückgezogen hatte. Der Publikumsliebling aus dem nahen Ballymoney sah sich vom Veranstalter zu wenig respektiert. Der 25-fache Tourist-Trophy-Sieger sah sich im Vergleich zu anderen Teams ungerecht behandelt.

Bei der Präsentation der Nennliste für die diesjährige Veranstaltung (28. und 29. Juli) fehlte Dunlop, doch hinter den Kulissen versuchte die Organisation hartnäckig, den eigenwilligen Nordiren doch noch zu einem Start zu bewegen. Jetzt bestätigte der Armoy Motorcycling Road Racing Club, dass man Dunlop im letzten Moment zu einem Start motivieren konnte.

«Wir freuen uns sehr, dass Michael Dunlop an diesem Wochenende an den Start geht. Es ist sein Heimrennen und wir sind sicher, dass der Club und die Fans des Straßenrennens gleichermaßen von dieser Nachricht begeistert sein werden», kommentierte ein Sprecher den enormen Gewinn für das letzte Straßenrennen in dieser Saison in Irland.

Dunlop dominierte seit 2011 das «Race of Legends». Insgesamt gewann er das Hauptrennen neun Mal in Folge. Im Vorjahr holte sich Davey Todd den Sieg und markierte darüber hinaus einen neuen Rundenrekord. Neben Dunlop und dem Nordiren Ryan Farquhar ist der junge Brite erst der dritte Fahrer, der das «Race of Legends» für sich entscheiden konnte.