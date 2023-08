Manx Grand Prix: Zweites Training, zweites Todesopfer

Der diesjährige Manx Grand Prix steht unter keinem guten Stern. Auch das zweite Zeittraining wurde nach einem Unfall vorzeitig beendet. Wie der Organisator bestätigte, verlor Ian Bainbridge bei einem Sturz sein Leben.

Am Sonntag begann der Manx Grand Prix mit dem ersten Zeittraining. Es dauerte nicht lange bis die rote Flagge die Trainingssitzung vorzeitig beendete. Im Streckenteil Ballagarey war Gary Vines zu Sturz gekommen. Der 33-jährige Brite, der 2015 bei seinem Debüt auf dem Snaefell Mountain Course das Rennen der Newcomers B für sich entschieden hatte, erlag wenig später seinen Verletzungen.

Nachdem am Montag das zweite Training wegen Nebels im Bereich Mountain Mile gestrichen wurde, hatten die Rennfahrer am Dienstag die Möglichkeit, ihre Streckenkenntnis zu vertiefen, doch auch diese Sitzung musste gestoppt werden, weil es zu einem schweren Zwischenfall gekommen war.

Wie die Organisatoren des Manx Grand Prix bekanntgaben, wurde der 69-jährige Ian Bainbridge aus Barnard Castle in seiner ersten Runde am Ausgang von Kirk Michael Village in einen Unfall verwickelt. Der Vater zweier Töchter, der seit 2005 regelmäßig am Manx GP teilnahm und 2010 mit dem achten Platz beim Classic Senior Manx GP seine beste Platzierung erreichte, verlor dabei sein Leben.