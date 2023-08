Manx Grand Prix: Trauerflor über 100-Jahr-Jubiläum

1923 wurde erstmals auf der Isle of Man der Manx Grand Prix ausgetragen. Das Hundert-Jahr-Jubiläum sollte ein Fest werden, wurde aber bereits am ersten Tag vom Todessturz des Briten Gary Vines überschattet.

Vor hundert Jahren wurden auf der Isle of Man neben der Tourist Trophy Ende Mai/Anfang Juni erstmals im Spätsommer auch Rennen für die sogenannten Amateurrennfahrer ausgetragen. Dementsprechend wollte der Organisator beim «Centenniel Manx Grand Prix» dieses Jubiläums dementsprechend feiern.

Aber bereits am ersten Trainingstag legt sich ein dunkler Schatten über die Veranstaltung.

Im ersten Qualifikationstraining kam es zu einem verhängnisvollen Unfall, der für eine lange Unterbrechung sorgte. Wie die Organisation bestätigte, ist Gary Vines seinen Verletzungen erlegen, die er sich bei diesem Sturz zugezogen hat. Das Unglück ereignete sich im Streckenteil Ballagarey während seiner ersten Runde.

Vines war ein regelmäßiger Teilnehmer am Manx Grand Prix. Sein Debüt krönte er 2015 mit einem Sieg im Newcomers B-Rennen. Beim Lightweight Manx GP 2018 stand der 33-jährige Brite aus Colchester als Zweiter erneut auf dem Podium und erreichte bei der Classic TT mehrere Top-10-Platzierungen in der 250er-Klasse.

Abseits der Isle of Man war Vines eine bekannte und respektierte Figur in der Zweitakt- und Klassik-Rennszene und ein vertrautes Gesicht bei der GP Originals-Meisterschaft und den Goodwood Members' Meetings. Er war auch ein erfahrener Offroad-Fahrer und nahm an der berüchtigten Red Bull Romaniacs Hard-Enduro-Rallye teil.