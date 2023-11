David Datzer (BMW) stürmt nach Wutanfall auf Platz 4

Der Deutsche David Datzer wird die 55. Auflage des Macau Motorcycle GP aus der zweiten Startreihe in Angriff nehmen. Nur die Briten Peter Hickman und Davey Todd sowie der Finne Erno Kostamo waren schneller als er.

Sensationeller Auftritt von David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13) im ersten Zeittraining für die 55. Auflage des Macau Motorcycle Grand Prix. Zweimal blieb der BMW-Pilot auf einer schnellen Runde im Verkehr stecken. Nach einem Wutanfall in der Box ging der Deutsche gegen Ende der Trainingszeit nochmals auf den 6,12 Kilometer langen Circuito da Guia. In seinem letzten Umlauf gelangen ihm nicht nur zwei Sektorbestzeiten, mit 2:26,720 Minuten markierte er hinter den beiden Briten Peter Hickman und Davey Todd auch die drittschnellste Trainingszeit.

Die Abendsession, die wegen einiger Unfälle im Formel-3-Training später begann, verlief vor allem im Kampf um die beste Startposition spannend. Zuerst unterbot Todd vom Team Borrows Engineering/RK Racing auf seiner BMW die Bestzeit seines Landsmanns. Alles sah bereits nach der Pole-Position für den aufstrebenden Road Racer aus Großbritannien aus, doch dann kam der Konter von Hickman (FHO Racing BMW Motorrad). Der dreifache Macau-Sieger blieb in seiner letzten Runde mit 2:24,879 min. fast eine halbe Sekunde unter der Marke seines Konkurrenten.

Der Vorjahressieger Erno Kostamo (ZERO UP Racing Team by Penz13) benötigte einige Anläufe, um seine Zeit aus dem ersten Zeittraining zu verbessern. Letztendlich gelang es dem Finnen, Datzer noch aus der ersten Startreihe zu verdrängen. Mit seinem vierten Startplatz verwies der Bayer den neunfachen Macau-Sieger Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad), für den von der Regierung zur 70-Jahr-Feier der Veranstaltung eine lebensgroße Wachsfigur in Auftrag gegeben wurde, die jetzt im Macau GP Museum neben der Figur von Ayrton Senna steht, auf Rang 5.

Dem von einem entzündeten Ellbogen gehandicapte Schweizer Lukas Maurer (Kawasaki) fehlten als Zehnten lediglich 0,389 Sekunden auf Startplatz 7. Er wird am Samstagfrüh das 12-Runden-Rennen in der chinesischen Spielermetropole aus der vierten Startreihe starten. Zwei Plätze daneben wird Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike) Aufstellung nehmen. Für den Österreicher endete das Zeittraining auf dem zwölften Rang. Der Schweizer Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) erreichte bei seinem Macau-Debüt Platz 22.

Bemerkenswertes Detail am Rande: Die ersten acht Plätze im Training gingen allesamt an BMW-Piloten. Auf dem neunten Platz landete mit dem Vorjahres-Vierten Rob Hodson (SMT Racing) der erste Honda-Fahrer.

Macau Motorcylce GP, Qualifying

1. Peter Hickman (GB), 2:24,879 min. 2. Daves Todd (GB), 2:25,370. 3. Erno Kostamo (FIN), 2:26,481. 4. David Datzer (D), 2:26,720. 5. Michael Rutter (GB), 2:27,525. 6. Phillip Crowe (GB), 2:27,782. 7. Paul Jordan (GB), 2:30,123. 8. Brian McCormack (IRL), alle BMW, 2:30,190. 9. Rob Hodson (GB), Honda, 2:30,413. 10. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, 2:30,512. 11. David Johnson (AUS), Kawasaki, 2:30,517. 12. Julian Trummer (A), Honda, 2:31,631. Ferner: 22. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki, 2:39,804.