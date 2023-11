Peter Hickman siegt, David Datzer auf dem Podium

Mit einem Start-Ziel-Sieg von Peter Hickman endete der Macau Motorcycle Grand Prix. David Datzer überzeugte als Dritter. Lukas Maurer und Olivier Lupberger landeten auf den Rängen 6 und 15, Julian Trummer schied aus.

Das Training für den Macau Motorcycle Grand Prix brachte den erwarteten Zweikampf zwischen dem dreifachen Sieger Peter Hickman (FHO Racing BMW Motorrad) und dem jungen Davey Todd (Burrows Engineering/RK Racing), in dem Hickman seinem Kontrahenten im allerletzten Moment noch die Pole-Position entreißen konnte.

Für das 12-Runden-Rennen auf dem 6,12 Kilometer langen und von Steinmauern und Leitplanken umsäumten Circuito do Guia wurde ein ähnliches Duell zwischen den beiden britischen BMW-Piloten erwartet, doch zur Enttäuschung der Fans sah es so aus, als ob es nicht dazu kommen sollte, weil das Motorrad von Todd nach der Aufwärmrunde beiseitegeschoben werden musste.

Weil in der ersten Runde Brian McCormack (Roadhouse Macau/FHO Racing) zu Sturz kam und die Niederländerin Nadieh Schoots (Basoma Racing) beim Versuch der Maschine des Iren auszuweichen überbremste und ebenfalls zu Boden musste, wurde das Rennen abgebrochen. Die Zeit bis zum Restart reichte den Mechanikern von Todd, um die BMW wieder einsatzfähig zu machen.

Anfangs sorgten die beiden Briten für beste Unterhaltung, wobei Hickman an der Spitze das Tempo vorgab. Je länger das Rennen allerdings andauerte, desto mehr konnte der Rundenrekordhalter beim North West 200, der Tourist Trophy und dem Ulster Grand Prix seinen lästigen Verfolger aus seinem Windschatten schütteln. Am Ende hatte er fast eine halbe Sekunde Vorsprung.

Die Geschichte des Rennens schrieb allerdings David Datzer (MTP-Racing by ZERO UP Penz13), der mit dem Ziel in die chinesische Spielermetropole kam um eine Podiumsplatzierung mitzumischen. Der Deutsche, der im ersten Startversuch sofort die dritte Position übernahm, versemmelte den Restart und kehrte nur an der achten Stelle aus dem ersten Umlauf zurück.

Danach zeigte der stets gut gelaunte Bayer eine sehenswerte Aufholjagd. Position um Position schob er sich nach vor und zur Halbzeit hatte der BMW-Pilot seinen großen Rückstand auf den Australier Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad), der zu diesem Zeitpunkt überraschend an der dritten Stelle lag, aufgeholt und eine Runde später hatte er den zweifachen BSB-Superbike-Gesamtsieger bereits klar distanziert.

Auch Lukas Maurer (Kawasaki) wusste bei seinem Auftritt zu überzeugen. Dem Schweizer IRRC-Superbike-Gesamtsieger dieses Jahres gelang ein guter Start. Nach einem beherzten Rennen durfte er sich über den sechsten Rang freuen. Sein Landsmann und Markenkollege Olivier Lupberger (Team Swiss Lupi by Heidger Motorsport) durfte bei seiner Macau-Premiere mit Platz 15 ebenfalls zufrieden sein.

Pech hatte der Österreicher Julian Trummer (WH Racing powered by Dynobike). Der Honda-Pilot zweifelte nach dem zwölften Rang im Training bereits an seinen Fähigkeiten, doch das Problem, warum er kein Gefühl für sein Motorrad aufbauen konnte, war technischer Natur, wie sich in der Aufwärmrunde zeigen sollte, in der er mit viel Glück einen Sturz verhindern konnte, als plötzlich das Hinterrad blockierte.

Mit dem sicheren zwölften Platz vor Augen sorgte Kamil Holan (Blue Garage) am Ende noch für einen gehörigen Schreckmoment. In der Zielkurve kam der tschechische Kawasaki-Fahrer vom rechten Weg ab, prallte mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenabgrenzung und wurde von seinem Motorrad getroffen.

Macau Motorcycle GP, Ergebnis, 18.11.2023

1. Peter Hickman (GB), 12 Runden in 29:16,090 min. 2. Davey Todd (GB), 28,989 sec zur. 3. David Datzer (D), +30,809 sec. 4. Josh Brookes (AUS), alle BMW. 5. Rob Hodson (GB), Honda. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Paul Jordan (GB), BMW. 8. Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9. Michael Evans (GBM), Suzuki. 10. Sam West (GB), BMW. Ferner: 15. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Schnellste Runde: Hickman in 2:24,487 min.