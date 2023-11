Peter Hickman schenkt Teamchefin emotionalen Heimsieg

So sahen die Kontrahenten Peter Hickman

Bei den Rennen zur Tourist Trophy bescherte Peter Hickman seiner Teamchefin Faye Ho bereits den einen oder anderen Sieg. Jetzt gewann der Brite in ihrer alten Heimat auch den Macau Motorcycle Grand Prix.

Dreimal beendete Peter Hickman den Macau Motorcycle Grand Prix bereits als Sieger, zum letzten Mal 2018. Nach seiner überlegenen Bestzeit im Qualifikationstraining, in dem er seinen britischen Landsmann Davey Todd und den finnischen Vorjahressieger Erno Kostamo klar hinter sich ließ, war er auch dieses Jahr der erste Sieganwärter. Obwohl in die Favoritenrolle gedrängt, behielt der BMW-Pilot in der Heimatstadt seiner Teamchefin Faye Ho die Nerven.

Das Rennen wurde um 08:48 Uhr Ortszeit gestartet und die beiden Teamkollegen Peter Hickman und Michael Rutter (FHO Racing BMW Motorrad) lagen in der ersten Runde Kopf an Kopf, doch nach einem Sturz von Brian McCormack, in dem auch Nadieh Schoots verwickelt wurde, entschied sich der Veranstalter zum Abbruch.

Nach dem Restart war es erneut Hickman, der die Gruppe anführte, Davey Todd war ihm allerdings dicht auf den Fersen. Rutter folgte auf Rang 3 und der dritte FHO-Fahrer, der Australier Josh Brookes, hatte sich mit einem guten Start von Startplatz 13 an die fünfte Position gesetzt. Für Rutter, der mit neun Siegen in Macau der erfolgreichste Motorradrennfahrer aller Zeiten ist, endete die 55. Auflage des Einladungsrennen bereits nach dem ersten Umlauf.

Von Runde zu Runde konnte Hicky den Vorsprung auf seine Verfolger ausbauen. Nach zwölf Runden hatte er beinahe eine halbe Minute auf Todd herausgefahren. Während es für den momentan schnellsten Straßenrennfahrer der Welt nach 2015, 2016 und 2018 bereits der vierte Triumph in Chinas Spielermetropole war, durfte sich die Mannschaft von FHO Racing BMW Motorrad mit ihrer Teamchefin erstmals über den Sieg freuen.

Auch für Brooks war es ein gutes Rennen auf dem 6,12 Kilometer langen Circuito do Guia. Bis zur Halbzeit lag der zweifache Champion der britischen Superbike-Meisterschaft an der zweiten Stelle, dann musste er sich einem stark fahrenden David Datzer geschlagen geben. Mit Platz 4 konnte er trotzdem mehr als zufrieden sein.

«In Fayes Heimat in jeder Session Erster zu sein und das Rennen zu gewinnen, ist etwas Besonderes», verwies Hickman auf sein perfektes Wochenende. « Die Jungs in der Box haben absolut mega gearbeitet, die BMW war einfach super. Die Strecke ist viel holpriger als früher und war dadurch im Vergleich zur Vergangenheit ein bisschen härter zu fahren. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich ein paar Jahre nicht mehr hier gewesen bin.»

«Nun, was soll ich sagen! Diese Woche sind alle meine Träume wahr geworden», zeigte sich Teamprinzipalin Faye Ho nach dem perfekten Auftritt ihres Schützlings begeistert. «Mit meinem eigenen Team nach Macau, meiner Heimat, zurückzukehren, jede Session anzuführen und dann den Sieg zu holen - besser kann es nicht laufen. Ich danke dem Team für all die harte Arbeit, die dies erst möglich gemacht hat.»

«Pete ist die ganze Woche über fantastisch gefahren. So schade, dass Michael das Problem mit den Bremsen hatte. Ich bin überzeugt, ohne dieses Problem hätten wir auf den Plätzen 1 und 2 landen können, aber dieses Jahr sollte es nicht sein. Josh hat mit seiner Einstellung zum Rennen und seinen Fortschritten wirklich jeden beeindruckt. Ich denke, mit ein wenig mehr Erfahrung auf der Strecke hätte er um das Podium kämpfen können.»

Macau Motorcycle GP, Ergebnis, 18.11.2023

1. Peter Hickman (GB), 12 Runden in 29:16,090 min. 2. Davey Todd (GB), 28,989 sec zur. 3. David Datzer (D), +30,809 sec. 4. Josh Brookes (AUS), alle BMW. 5. Rob Hodson (GB), Honda. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Paul Jordan (GB), BMW. 8. Dominic Herbertson (GB), Kawasaki. 9. Michael Evans (GBM), Suzuki. 10. Sam West (GB), BMW. Ferner: 15. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Schnellste Runde: Hickman in 2:24,487 min.