Horst Saiger bringt TT-Topstars in die Schweiz

Der ehemalige Rennfahrer Horst Saiger nutzt seine Kontakte und organisiert mit der Hostettler AG eine einzigartige Wohltätigkeitsveranstaltung, bei der TT-Racer aus vergangenen Zeiten auf aktuelle Topstars treffen.

Bereits als aktiver Rennfahrer betätigte sich Horst Saiger als Reiseveranstalter. Ob North West 200, Tourist Trophy oder Macau Grand Prix, der in Liechtenstein lebende Österreicher und sein Team organisieren Quartiere, Freizeitaktivitäten und Busfahrten um die Rennstrecken, bei denen er so manch lustige Anekdote zu erzählen weiß. Er versteht es wie kein anderer, die Reisen für die Motorsportfans zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Durch seine spitzbübische und lockere Art machte sich Saiger weltweit rasch viele Freunde. Bei seinen Streifzügen durch die Fahrerlager, die er mit einer Kamera aufzeichnet und die auf seinem Youtube-Kanal zu sehen sind, sorgt der unweit des Red Bull Ring geborene Steirer mit seinen frechen Sprüchen für den einen oder anderen Lacher. Selbst Rennsportgrößen wie der 23-fache TT-Sieger John McGuinness bleiben dabei nicht verschont.

Saiger weiß seine Kontakte aber auch anderweitig geschickt zu nutzen, wie er jetzt wieder unter Beweis stellt. In Zusammenarbeit mit der Hostettler AG organisiert der zweifache Schweizer Superstock-1000-Meister zugunsten der «Joey Dunlop Foundation» eine Wohltätigkeitsveranstaltung, bei dem alle Fans der Tourist Trophy auf ihre Kosten kommen werden. «So etwas hat es im Festland-Europa noch nicht gegeben hat», ist Saiger überzeugt.

TT-Racer aus vergangenen Zeiten treffen auf aktuelle Topstars und deutschsprachigen TT-Piloten. Rundenrekordinhaber Peter Hickman, die Seitenwagen-Dominatoren Ben und Tom Birchall, David Datzer, Lukas Maurer, Julian Trummer, Rolf Biland und Kurt Waltisperg sowie Hanspeter Bolliger haben ihr Kommen bereits zugesagt. Dazu wird noch der bekannte Moderator Lenz Leberkern aus seinem Buch über die Tourist Trophy lesen.

Chat-Shows, kommentierte Rekordrunden um den über 60 Kilometer langen und wegen der vielen schweren Unfälle berüchtigten Snaefell Mountain Course, Buchlesungen, Autogrammstunden und eine Charity-Verlosung sorgen für ein kurzweiliges Programm ab. Rennsportfans sollten sich diese einzigartige Veranstaltung, die am 20. Januar ab 11.00 Uhr bei freiem Eintritt in den Showräumen der Hostettler AG in Sursee stattfindet, keinesfalls entgehen lassen.