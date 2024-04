Seitenwagen-TT: Startnummern der Top-10 angekündigt

Wie schon im Vorjahr wird Rundenrekordhalter Ben Birchall bei der Tourist Trophy die Seitenwagen-Rennen eröffnen. Ihm folgen seine Herausforderer Pete Founds, Ryan Crowe, Tim Reeves und Dave Molyneux.

Mit 14 Siegen ist Ben Birchall bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man die letzten zehn Jahre die klare Nummer 1 unter den Seitenwagen-Piloten, deshalb wird der 47-jährige Brite dieses Jahr auch als erstes Gespann den über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course unter die Räder seiner LCR Honda nehmen. Erstmals wird aber nicht sein jüngerer Bruder Tom, sondern der Franzose Kevin Rousseau, an seiner Seite sein.

Neben Rundenrekordhalter Birchall hat mit Pete Founds, dem die Startnummer 2 zugedacht wurde, bisher nur ein weiterer Seitenwagen-Pilot eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 Meilen/Stunde erreicht. Bei seinem zweiten Platz im zweiten Rennen des Vorjahres sorgte er mit seinem Beifahrer Jevan Walmsley, der es auch dieses Jahr wieder im Boot turnen wird, dass Birchall bis zur Ziellinie nicht nachlassen durfte.

Die Lokalmatadore Ryan und Callum Crowe werden wie im letzten Jahr die 3 auf ihrem Seitenwagen haben, während die Briten Tim Reeves/Mark Wilkes und Manxman Dave Molyneaux – er ist mit 17 Siegen bei der Tourist Trophy immer noch der erfolgreichste Seitenwagenfahrer der Geschichte – mit seinem Beifahrer Jake Roberts die Startnummer tauschen werden. Beide waren in der Vergangenheit nicht gerade vom Glück begünstigt.

Obwohl er bereits mehrmals beteuert hat, seine Karriere zu beenden, wird der zweifache TT-Sieger John Holden mit Frank Claeys auch heuer wieder auf der Glencrutchery Road in Douglas an der Startlinie stehen. Hinter ihm komplettieren Steve Ramsden/Matthews Ramsden, die beiden TT-Rückkehrer Lee Crawford/Scott Hardie und Lewis Blackstock/Patrick Rosney sowie Alan Founds mit seinem Neffen Rhys Gibbons die Top-10.