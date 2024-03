Davey Todd soll für Ducati Supersport-TT gewinnen

Im Vorjahr wurden sowohl die Supersport-WM, als auch die britische Supersport-Meisterschaft von Ducati-Fahrern dominiert. Dieses Jahr soll Davy Todd mit der Panigale V2 bei der Tourist Trophy für Furore sorgen.

Die Supersport-Weltmeisterschaft stand im Vorjahr ganz im Zeichen von Nicolò Bulega. Der Italiener blieb auf der Ducati Panigale V2 in 24 Rennen 16-Mal erfolgreich. Dreimal ging er als Zweiter durchs Ziel und zweimal erreichte er den dritten Rang. Am Saisonende hatte der Aruba.it Racing-Pilot mit großem Vorsprung den WM-Titel für sich entschieden.

Auch in der britischen Supersport-Meisterschaft hatte mit dem Australier Ben Currie ein Fahrer auf einer Ducati die meisten Punkte auf seinem Konto.

Dieses Jahr schickt das Team Powertoolmate bei der Tourist Trophy den Briten Davey Todd in die beiden Supersport-Rennen. Mit ihm will man an die früheren Erfolge bei der TT anknüpfen. Der letzte Triumph liegt schon lange zurück. Der Brite Tony Rutter ließ 1985 im Rennen der Formula Two alle Konkurrenten hinter sich und holte sich den letzten seiner sieben TT-Siege.

Als Fünfter und Vierter der Supersport-Rennen 2023 zählt Todd heuer automatisch zu den Sieganwärtern. Mit seiner Bestzeit aus dem Vorjahr ist er in dieser Kategorie der viertschnellste Fahrer aller Zeiten, lediglich der Nordire Michael Dunlop und seine britischen Landsleute Peter Hickman und Dean Harrison waren auf dem Snaefell Mountain Course schneller als er.

«Die Panigale ist ein ziemlich ausgeklügeltes Teil, es wird mit Sicherheit keine besser aussehende Supersport-Maschine in der Startaufstellung geben!», ist Todd überzeugt. «Das Aussehen ist aber die eine Sache, die Tourist Trophy ist allerdings eine andere, speziellere Herausforderung. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, mit diesem Motorrad den Bray Hill hinunterzufahren.»

«Ich muss zugeben, dass ich mich sowohl aus technischer Sicht, als auch als Teamchef auf diese Herausforderung freue, eine legendäre Marke und einen ikonischen Partner zurück zur TT zu bringen, und zwar in einer Kategorie, die meiner Meinung nach als die wettbewerbsfähigste bei diesem Event angesehen werden kann», ergänzt Stewart Johnstone, Powertoolmate Ducati Teamchef. «Auf persönlicher Ebene hoffe ich, die früheren Erfolge, die ich mit Ducati hatte, wieder aufleben zu lassen.»