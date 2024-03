Die Startnummern der Top-20: Eine erste Annäherung

Peter Hickman wird bei der Tourist Trophy wieder mit der Nummer 10 die Rennen der Premiumklassen in Angriff nehmen

Jedes Jahr wird bei der Tourist Trophy um die Startreihenfolge der Top-20-gesetzten Fahrer in den Klassen Superstock und Superbike/Senior-TT ein großes Geheimnis gemacht. So könnte sie aussehen.

Die Ehre, das Rennen eröffnen zu dürfen, könnte dieses Jahr dem Lokalmatador Conor Cummins (Milenco by Padgett’s Motorcycles) zuteilwerden. Der Zwei-Meter-Mann aus der im Norden der Isle of Man gelegenen Hafenstadt Ramsey, der bei der vorjährigen Tourist Trophy durch eine nicht näher Krankheit zeitweise außer Gefecht war, aber trotzdem bei der Senior-TT den vierten Platz belegen konnte, würde somit den Australier David Johnson ablösen.

Der Nordire Michael Dunlop – noch weiß man nicht, für welches Team oder Motorradmarke er sich dieses Jahr entschieden hat – könnte sich wieder mit der Nummer 6, die ihm in der Vergangenheit durchaus Glück gebracht hat, auf den Weg machen. Je vier Mal triumphierte er in den vergangenen beiden Jahren und liegt mit 25 TT-Erfolgen nur noch einen Sieg hinter dem Rekord seines legendären Onkels Joey Dunlop, dem «King of the Mountain».

Der Brite Peter Hickman vom werksunterstützten Team FHO Racing BMW könnte sich wieder für die Startnummer 10 entscheiden. Damit würden seine schärfsten Konkurrenten um den Sieg in den Klassen Superstock und Superbike bzw. Senior-TT vor ihm auf die Strecke gehen, ein durchaus taktischer Vorteil für den Rundenrekordhalter. Er wäre bestens über die Abstände im Bild und könnte gegebenenfalls darauf reagieren zu können.

Während die 13 wohl wieder auf dem Motorrad des Nordiren Lee Johnston, der augenblicklich nach einem Trainingssturz rekonvaleszent ist, zu sehen sein wird, könnten die Nummern 2 bis 5 – in welcher Reihenfolge auch immer – an den britischen Neo-Honda-Werksfahrer Dean Harrison und seinem Landsmann und Teamkollegen John McGuinness sowie dem aufstrebenden Davey Todd (Milwaukee BMW by TAS Racing) gehen.

Eine Top-10-Nummer wird aufgrund ihrer Rundenzeiten und Ergebnissen auch den Briten Jamie Coward und James Hillier sowie dem Australier David Johnson zugetraut. Die Nummern 11 bis 20 werden aller Voraussicht nach an den Australier Josh Brookes, den Briten Dominic Herbertson, den in Österreich wegen seiner Vergangenheit bei KTM und den Starts in Landshaag bestens bekannten Nordiren Shaun Anderson, den Iren Michael Browne sowie den Briten Rob Hodson, Phil Crowe, Craig Neve, Gary Johnson und Sam West unter sich aufteilen.

Die Startnummern der deutschsprachigen Piloten bei der diesjährigen Tourist Trophy sind schon länger bekannt. Der Österreicher Julian Trummer, der im Vorjahr seinen österreichischen Landsmann Horst Saiger als schnellsten Festlandeuropäer ablöste, hat die begehrten Plätze der Top-20-gesetzten Fahrer knapp verpasst. Er wird die Rennen der Klassen Superstock und Superbike/Senior-TT mit der Nummer 22 in Angriff nehmen.

David Datzer, seit 2023 der schnellste Deutsche auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course, wurde von der Organisation der spektakulärsten Road-Racing-Veranstaltung auf der kleinen Insel in der Irischen See die Startnummer 27 zugeordnet. Sein bayrischer Landsmann Patrick Hoff, der dieses Jahr bei der Tourist Trophy debütieren wird, darf unter 84 genannten Piloten die Nummer 63 auf sein Motorrad kleben.