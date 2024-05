Schwerer Verkehrsunfall sorgt für Trainingsabsage

Nicht nur Regen und schlechte Sicht, auch undiszipliniert Verkehrsteilnehmer sorgen auf der Isle of Man für Frust unter den Aktiven und Fans. Das Donnerstagstraining wurde aufgrund eines Unfalls abgesagt.

War es am Dienstagabend eine hereinziehende Schlechtwetterfront, die aus Sicherheitsgründen ein Training auf der Isle of Man unmöglich machte, musste am Donnerstag eine weitere Qualifikationssitzung abgesagt werden. Dieses Mal war es eine Kollision auf der Mountain Mile zwischen undisziplinierten Verkehrsteilnehmern, dass die Aktiven zur Untätigkeit zwangen und bei vielen für Frust sorgte.

Der folgenschwere Zwischenfall ereignete sich in den frühen Nachmittagsstunden zwischen der im Norden der Insel gelegenen Hafenstadt Ramsey und dem Streckenabschnitt Bungalow. Schon früh wurde klar, dass die Versorgung der Verletzten, die Aufräumarbeiten und die Untersuchung der Unfallursache mehr Zeit in Anspruch nehmen werden. Dem Vernehmen nach sollen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein.

Besonders bitter ist die Absage für David Datzer. Der Deutsche musste am ersten Trainingstag auf den Einsatz in der Klasse Superstock verzichten, weil das Motorrad noch nicht fertig war. Das zweite Zeittraining fiel dem schlechten Wetter zum Opfer und gestern konnte er gerade einmal zwei Runden der für ihn ungewohnten Honda Fireblade drehen, wobei er feststellen musste, dass noch einige Abstimmungsarbeiten auf ihn und das Team CD Racing warten.

«Heute haben wir drei bis vier Runden eingeplant, um das Fahrwerk und die Elektronik nach meinem Geschmack einzustellen. Auch ein neuer mechanischer Lenkungsdämpfer wurde montiert, weil mir die Elektronik nicht gefallen hat. Ich bin trotzdem voll motiviert, auch wenn es schwierig wird den Trainingsrückstand aufzuholen! Ich werde die Sache entspannt angehen», ließ sich der Bayer am Donnerstagvormittag nicht aus der Ruhe bringen.

Am späten Nachmittag musste auch er eine weitere Absage zur Kenntnis nehmen. Alles scheint sich dieses Jahr gegen Datzer und CD Racing verschworen zu haben. «Anscheinend war es ein gröberer Zwischenfall und es dauert länger bis an der Unfallstelle alles geregelt ist. Momentan läuft zwar alles gegen uns, aber ich bleibe positiv gestimmt und freue mich auf das morgige Training.»

Umso besser läuft es für den zweifachen Familienvater aus dem bayrischen Vilsbiburg, der sich kürzlich als Motorradmechaniker selbstständig gemacht hat und auch Motorräder für seine Gegner aufbaut, in der Supertwin-Kategorie. Obwohl er vor der Tourist Trophy noch keine Rennerfahrung mit einer Paton sammeln konnte, lässt der 14. Platz unter 43 Aktiven – damit liegt er sogar vor dem mehrfachen TT-Sieger Michael Rutter – hoffen.

Neben dem Zusatztraining für alle Klassen am Freitagnachmittag wurde jetzt auch noch eine Einheit für die Superstock- bzw- Superbike-Kategorie am Samstagvormittag (11.30 Uhr MESZ) eingeschoben. Danach folgen das erste Rennen der Supersport-Klasse über vier Runden (14.30 Uhr MESZ) und das der Seitenwagen über drei Runden (17.00 Uhr MESZ).

Zeitplan für Freitag, 31. Mai 2024 (MESZ)

Nachmittagssitzung

14.00 Uhr – Seitenwagen

14.45 Uhr – Supersport/Supertwin

15.45 Uhr – Superbike/Superstock

Abendsitzung

19.30 Uhr – Superbike/Superstock

20.30 Uhr – Seitenwagen