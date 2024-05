Zusätzliche Trainingssitzung am Freitagnachmittag

Gerade TT-Neulinge wie Patrick Hoff brauchen jede Runde auf dem Snaefell Mountain Course

​Weil am Dienstag das Training dem schlechten Wetter zum Opfer fiel, hat sich der Veranstalter der TT dazu entschlossen, am morgigen Freitag für alle Klassen ein zusätzliches Nachmittagstraining abzuhalten.

Auf einer Naturrennstrecke, die mehr als 60 Kilometer misst, ist jede einzelne Runde von großer Bedeutung. Selbst für Haudegen wie Michael Dunlop, Peter Hickman oder John McGuinness geht es darum, ihre Streckenkenntnisse aufzufrischen und ihre Grenzen neu abzustecken, TT-Neulinge wie der Deutsche Patrick Hoff müssen sich die markanten Brems- und Einlenkpunkte einzuprägen.

Am Dienstagabend fiel das zweite gezeitete Training aus. Nachdem es tagsüber bereits wie aus Kübeln geschüttet hatte, klarte es am Nachmittag zwar auf, aber ausgerechnet unmittelbar vor Beginn der Trainingssession zog eine Schlechtwetterfront von Irland Richtung Isle of Man, dass sich der Veranstalter der Tourist Trophy aus Sicherheitsgründen zur Absage gezwungen sah.

Weil Absagen bei der TT keine Ausnahme darstellen, sondern zum Tagesgeschäft gehören, hat man sich ein zeitliches Polster geschaffen, auf den man dieses Jahr zurückgreifen wird. Am Freitag gibt es neben der abendlichen Sitzung auch am frühen Nachmittag ein zusätzliches Training für alle Klassen auf dem berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course.

Zeitplan für Freitag, 31. Mai 2024 (MESZ)

Nachmittagssitzung

14.00 Uhr – Seitenwagen

14.45 Uhr – Supersport/Supertwin

15.45 Uhr – Superbike/Superstock

Abendsitzung

19.30 Uhr – Superbike/Superstock

20.30 Uhr – Seitenwagen