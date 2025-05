NW200: Peter Hickman & Richard Cooper die Schnellsten

Drei längere Unterbrechungen machten den ersten Trainingstag des North West 200 zu einer echten Geduldsprobe. Am Ende hatten Peter Hickman (Superbike) und Richard Cooper (Supersport) die Nase vorne.

Zum Start der Trainingssitzungen für das North West 200 fanden die Fahrer perfekte Bedingungen vor. Sonnenschein und angenehme Temperaturen versprachen Rundenzeiten knapp an den Rekorden, doch es wurde für alle Beteiligten ein frustrierender Nachmittag. Gleich drei Unterbrechungen, die sich unendlich in die Länge zogen, sorgten dafür, dass am Ende die Superstock-Piloten erst gar nicht auf die Strecke gehen durften.

In der Superbike-Klasse markierte Peter Hickman auf der über 14 Kilometer langen Strecke die schnellste Zeit. Mit 4:25,271 Minuten war er auf seiner BMW M1000RR 0,759 Sekunden schneller als Honda-Werksfahrer Dean Harrison, der an der Messstelle mit 209,1 Meilen/Stunde (entspricht 336,5 km/h) Höchstgeschwindigkeit gemessen wurde. An der dritten Stelle landete der 29-fache NW200-Sieger Alastair Seeley (BMW) vor Paul Jordan (Honda).

Eine Überraschung gelang Erno Kostamo. Der finnische BMW-Pilot steht vorläufig auf dem fünften Startplatz. Obwohl Michael Dunlop (BMW) die siebentschnellste Zeit erzielte, wird er in der Zeitentabelle nach dem ersten Qualifying, das zweimal länger unterbrochen wurde, um eine Ölspur zu beseitigen, als «nicht qualifiziert» geführt, weil er es nicht schaffte die Mindestanzahl an Runden zu absolvieren. Der Österreicher Julian Trummer erreichte den 35. Platz.

Das Zeittraining der Supersport-Klasse musste bereits in der ersten Runde gestoppt werden. Zwei Fahrer waren zu Sturz gekommen und mussten lange an der Strecke erstversorgt werden, bevor sie zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser verlegt werden konnten. Nachdem das Training nochmals aufgenommen werden konnte, holte sich Richard Cooper (Yamaha) vor Harrison (Honda) und Dunlop (Ducati) die Bestzeit.

Zeitplan North West 200 (MESZ)

Donnerstag, 8. Mai

10.45 – 16.00 Uhr Training

18.30 – 22.00 Uhr Rennen

Klasse Superbike (4 Runden)

Klasse Supersport (4 Rennen)

Klasse Superstock (4 Rennen)

Samstag, 10. Mai

11.00 – 20.00 Uhr Rennen

Klasse Supertwin (4 Runden)

Klasse Superbike (6 Runden)

Klasse Supersport (6 Runden)

Klasse Superstock (6 Runden)

Klasse Supertwin (4 Runden)

North West 200 (6 Runden)