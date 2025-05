NW200: Craig Neve (34) im Training erheblich verletzt

Dreimal musste das erste Training für das North West 200 gestoppt werden. Waren es zuerst Ölspuren, die beseitigt werden mussten, sorgte ein Unfall mit anschließender Versorgung der Fahrer für eine lange Unterbrechung.

Am Mittwoch war alles angerichtet für einen perfekten Trainingstag beim North West 200. Das Wetter zeigte sich an der nordöstlichen Küste Nordirlands von seiner besten Seite. Sonnenschein und angenehme Temperaturen, die zu dieser Jahreszeit alles andere als üblich für diese Region sind, und eine leichte Brise ließen hoffen, dass die Rundenzeiten nahe an den Rekorden sein könnten.

Doch es sollte nicht sein. In der Superbike-Klasse, die die Zeitenjagd eröffnete, musste gleich zweimal das Training mit der roten Flagge gestoppt werden. Jedes Mal war eine Ölspur, die beseitigt werden musste, die Ursache für eine längere Unterbrechung.

Noch schlimmer erging es den Fahrern der Supersport-Kategorie. Nur wenige Minuten nachdem sie das Training aufgenommen hatten, folgte erneut der Abbruch. Ein auf die Strecke gehendes Ambulanzfahrzeug ließ nichts Gutes erahnen. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit kam die Meldung, dass es einen Unfall gegeben hatte.

«Zwei Fahrer waren sechs Minuten nach Beginn des Supersport-Qualifyings in einen Zwischenfall am Mill Road Kreisverkehr verwickelt. Beide wurden bei dem Vorfall verletzt. Das medizinische Personal war vor Ort und hat sie ärztlich versorgt», hieß es in der Aussendung des Veranstalters.

Der aus Cookstown stammende Nordire Gary McCoy wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, während der 34-jährige Engländer Craig Neve mit dem Rettungshubschrauber von der Strecke gebracht wurde. Neve hat erhebliche Verletzungen erlitten, aber sowohl seine als auch McCoys Verletzungen werden als nicht lebensbedrohlich eingestuft.