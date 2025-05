Bestzeit für Hickman, Dunlop nach Sturz angeschlagen 08.05.2025 - 16:28 Von Helmut Ohner

© McCook Peter Hickman

In letzter Minute sicherte sich Peter Hickman in der Superbike-Klasse vor Davey Todd, Dean Harrison und Alastair Seeley die Bestzeit. Michael Dunlop wird nach einem Sturz gehandicapt an den Start gehen.