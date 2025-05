NW200: Michael Dunlop (Ducati) beendet Durststrecke

Seit 2016 musste Michael Dunlop auf einen weiteren Sieg beim North West 200 warten. Auf der Werks-Ducati lässt er Richard Cooper und Davey Todd hinter sich. Der Schweizer Mauro Poncini erreicht Platz 20.

Im Gegensatz zu Richard Cooper hatten Davey Todd, Dean Harrison, Peter Hickman oder Michael Dunlop nicht viel Zeit, um sich vom Superbike-Rennen zu erholen. Das Trainingsergebnis Harrison (Honda) vor Cooper (Yamaha), Todd (Honda), Dunlop (Ducati) und Hickman (Triumph) verspricht ein spannendes Rennen.

Es ist abermals Todd, der am besten von der Startlinie wegkommt. Wie an einer langen Schnur geht es für das Feld zum ersten Mal die lange Gerade Richtung University Corner. Todd, Cooper, Harrison lautet die Reihenfolge der Top-3. Dahinter hat sich mit Hickman, Dunlop und Jamie Coward (Triumph) ein weiteres Trio gebildet.

Cooper nimmt die zweite Runde mit einem Vorsprung von 0,178 Sekunden in Angriff. Harrison liegt weitere 0,311 Sekunden zurück. Dunlop auf der Werks-Ducati, dem Coward am Hinterrad klebt, hat als Vierter fast eine Sekunde Rückstand auf den Führenden. Nur dieses Sextett hat die Aussicht auf eine Podiumsplatzierung.

Es ist Todd, der sich in der Bremszone zur Juniper-Schikane die erste Position übernimmt. Hinter Cooper und Harrison hat sich Dunlop mit der schnellsten Runde eine gute Ausgangsposition gesichert Auch Hickman mischt kräftig mit. Einzig Coward hat den Windschatten verloren und folgt auf dem sechsten Platz.

Weil sich Todd in der dritten Runde in der Juniper-Schikane verbremst und sowohl er, als auch Dunlop und Hickman den Schwung verlieren, liegt plötzlich Cooper mit mehr als einer halben Sekunde in Front. Aber Dunlop setzt alles daran, die Lücke zu schließen, muss seinerseits allerdings die Angriffe von Todd abwehren.

In der Magherabuoy-Schikane, in der er im Superstock-Training spektakulär zu Sturz gekommen war, setzt sich Dunlop an die erste Stelle. Bis zur Ziellinie lässt sich der Lokalmatador unter dem Jubel der Zuschauer den Sieg nicht mehr nehmen. Seit 2016 musste der Publikumsliebling gedulden, bis er beim Heimrennen endlich wieder triumphiert.

Ergebnis North West 200, Supersport, 8. Mai 2025

1. Michael Dunlop (GB), Ducati, 4 Runden. 2. Richard Cooper (GB), Yamaha, 0,378 sec zur. 3. Davey Todd (GB), Honda, +0,499 sec. 4. Dean Harrison (GB), Honda. 5. Peter Hickman (GB), Triumph. 6. Jamie Coward (GB), Triumph. 7. Mike Browne (IRL), Yamaha. 8. Adam McLean (GB), Yamaha. 9. Alastair Seeley (GB), Kawasaki. 10. Paul Jordan (GB), Honda. Ferner: 20. Mauro Poncini (CH), Yamaha.