NW200: Davey Todd holt sich ersten Superbike-Sieg

In einem spannenden Rennen holt sich Davey Todd beim North West 200 den Sieg im ersten Rennen der Klasse Superbike vor Dean Harrison, Peter Hickman und Michael Dunlop. Olivier Lupberger wird 37.

Nach einem aufregenden Trainingstag startet das North West 200 mit einem Highlight, dem ersten von drei Superbike-Rennen. Peter Hickman hat sich vor seinem BMW-Markenkollegen Davey Todd, dem Honda-Werksfahrer Dean Harrison und NW200-Rekordsieger Alastair Seeley (BMW) die Pole-Position gesichert.

Als Trainingsfünfter nimmt Michael Dunlop mit seiner BMW in der zweiten Startreihe Aufstellung. Ob er nach seinem Trainingssturz im Superstock-Training körperlich eingeschränkt ist, wird sich zeigen. Der Österreicher Julian Trummer und der Schweizer Olivier Lupberger haben sich für die Startplätze 41 bzw. 44 qualifiziert.

Todd erwischt den besten Start, er kann sich etwas vom Rest des Feldes absetzen, auch deshalb, weil Hickman den Bremspunkt in die erste Kurve verpasst. Harrison hat die zweite Position übernommen und Dunlop versucht als Vierter, nicht den Anschluss zu verlieren.

Am Ende der ersten 14 Kilometer hat Todd 0,875 Sekunden Vorsprung auf Harrison. Hickman liegt bereits 2,5 Sekunden zurück, Dunlop fehlt etwas mehr als eine Sekunde auf Hicky. Mit Seeley ist einer der Sieganwärter bereits mit einem massiven Motorschaden ausgeschieden.

Mit der schnellsten Runde liegt Harrison bereits im Windschatten des Führenden. Dahinter folgt Hickman, der Dunlop auf Abstand halten kann. Jamie Coward, Ian Hutchinson, Erno Kostamo, John McGuinness, Paul Jordan und Michael Sweeney komplettieren bei Halbzeit die Top-10. Trummer und Lupberger sind bereits 34. Bzw. 36.

Bevor es in die letzte runde geht, ist die Reihenfolge unverändert, es scheint, als ob Harrison noch einen Pfeil im Köcher hat. Aber auch Hickman hat wieder zu den beiden aufgeschlossen. Alles läuft auf eine Windschattenschlacht auf den langen Geraden hinaus.

In der Bremszone zum University Corner ist plötzlich auch Dunlop in aussichtsreicher Position. Das Quartett liegt innerhalb von wenigen Zehntelsekunden bevor es auf die Küstenstraße geht. Weil Todd allerdings dem Druck standhält und fehlerlos bleibt, geht der Sieg an ihn. Harrison geht vor Hickman und Dunlop als Zweiter über die Ziellinie.

Während Trummer noch in der letzten Runde ausfällt, sieht Lupberger als 37. die Zielflagge.

Ergebnis North West 200, Superbike, 8. Mai 2025

1. Davey Todd (GB), BMW, 4 Runden. 2. Dean Harrison (GB), Honda, 0,215 sec zur. 3. Peter Hickman (GB), BMW, +1,639 sec. 4. Michael Dunlop (GB), BMW. 5. Ian Hutchinson (GB), BMW. 6. Jamie Coward (GB), BMW. 7. Erno Kostamo (FIN), BMW. 8. John McGuinness (GB), Honda. 9. Paul Jordan (GB), Honda. 10. Michael Sweeney (IRL), BMW. Ferner: 37. Olivier Lupberger (CH), Yamaha.