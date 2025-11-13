Macau GP, FP: Todd vor Hickman, Maurer auf Platz 7

Das freie Training für die 57. Auflage des Macau Motorcycle Grand Prix endete mit der Bestzeit von Davey Todd, der Peter Hickman und Rob Hodson auf die Plätze verwies. Lukas Maurer landete an der siebenten Stelle.

Davey Todd ist beim Macau Motorcycle Grand Prix zwar in der Siegerliste zu finden, doch es war im Vorjahr kein Triumph im herkömmlichen Sinn. Ausläufer eines Taifuns mit heftigen Regenfällen hatten dafür gesorgt, dass die 56. Auflage des Einladungsrennen in Chinas Glücksspielmetropole aus Sicherheitsgründen erst gar nicht gefahren werden konnte. Kurzentschlossen erklärte der Veranstalter den britischen Polesetter Davey Todd vor dem Finnen Erno Kostamo und seinem Landsmann Peter Hickman zum Sieger.

Im freien Training am Donnerstag gab Todd klar das Tempo vor. Auf seiner BMW M1000RR markierte der Gewinner der Senior-TT 2024 mit 2:26,210 Minuten auf dem 6,120 Kilometer langen Guia Circuit die Bestzeit. Er blieb damit nur einige Zehntelsekunden über seiner eigenen Marke, mit der er im Vorjahr im Qualifying die Pole-Position erreicht hatte. An der zweiten Stelle landete sein Marken- und Teamkollege Peter Hickman, der sich nach seinem schweren Unfall bei der diesjährigen Tourist Trophy erst zu 80 Prozent fit fühlt.

Hinter dem Briten Rob Hodson (Honda) reihte sich Erno Kostamo auf seiner BMW an der vierten Stelle ein, der den Nordiren Paul Jordan und den neuseeländischen Macau-GP-Neuling Mitchell Rees, beide auf Honda, knapp hinter sich lassen konnte. Mit dem Schweizer Yamaha-Piloten Lukas Maurer beendete der einzige deutschsprachige Fahrer, der dieses Jahr eine der 20 begehrten Einladungen erhielt, das erste Abtasten mit der von Leitplanken und Hausmauern gesäumte Straßenkurs an der siebenten Position.

Ergebnis Macau Motorcycle GP, Freies Training (13. November)

1. Davey Todd (GB), BMW, 2:26,210 min. 2. Peter Hickman (GB), BMW, 2:28,451. 3. Rob Hodson (GB), Honda, 2:28,824. 4. Erno Kostamo (FIN), BMW, 2:29,162. 5. Paul Jordan (GB), Honda, 2:29,253. 6. Mitchell Rees (NZ), Honda, 2:31,338. 7. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 2:32,072. 8. Phillip Crowe (GB), BMW, 2:32,780. 9. David Johnson (AUS), BMW, 2:33,139. 10. Michael Evans (GBM), Honda, 2:33,241. 11. Maurizio Bottalico (I), BMW, 2:35,209. 12. Laurent Hoffmann (B), BMW, 2:35,475. 13. Michael Sweeney (IRL), BMW, 2:35,777. 14. Sam West (GB), BMW, 2:36,632. 15. Paul Williams (GB), Honda, 2:38,590. 16. Don Gilbert (GB), Suzuki, 2:40,355. 17. Ryan Whitehall (GB), Yamaha, 2:40,518. 18. Amalric Blanc (F), Honda, 2:40,949. 19. Eddy Ferre (F), Honda, 2:41,502. 20. Marcus Simpson (GBM), Honda, 2:43,030.