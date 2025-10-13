Macau Grand Prix 2025 mit Hickman, Todd und Maurer

Mit Peter Hickman, Erno Kostamo und Davey Todd finden sich die Sieger der letzten drei Jahre im Fahreraufgebot für den Macau Motorcycle Grand Prix. Aus deutschsprachiger Sicht ist Lukas Maurer der einzige Vertreter.

Zum Abschluss der Straßenrennsaison lockt alljährlich der Macau Motorcycle Grand Prix, der dieses Jahr bereits zum 57. Mal ausgetragen wird, die Road-Racing-Spezialisten in die frühere portugiesische Enklave. Um allerdings an der Veranstaltung in der chinesischen Spielermetropole teilnehmen zu dürfen, bedarf es einer Einladung und da fällt so mancher Fahrer durch den Rost.

Dieses Jahr wird man den Macau-Rekordsieger Michael Rutter – er hat neun Siege auf seinem Konto – vergeblich in der Startaufstellung suchen. Der britische Haudegen, der 2019 zum letzten Mal siegreich blieb, laboriert immer noch an den Nachwirkungen seiner schweren Verletzungen, die er sich dieses Jahr bei den Rennen zur Tourist Trophy zugezogen hat.

Dafür finden sich mit Davey Todd, Erno Kostamo und Peter Hickman nicht nur die Triumphatoren der letzten drei Jahre, sondern in dieser Reihenfolge auch die Top-3 der Ausgabe 2024 in der Nennliste. Weil heftiger Regen und die damit zu gefährlichen Bedingungen ein Rennen im Vorjahr nicht zuließen, wurde das Trainingsresultat als kurzerhand als Ergebnis gewertet.

Neben diesem Trio könnten auch Paul Jordan, der kürzlich in Frohburg das erste Supersport-Rennen für sich entschieden hat, Mitchel Rees, Rob Hodson, Phil Crowe, Maurizio Bottalico oder Lukas Maurer – der Schweizer gewann 2023 die Gesamtwertung der IRRC Superbike – Anwärter auf einem Platz auf dem Siegertreppchen sein.

Auffallend: Weder David Datzer, 2022 und 2023 immerhin Zweiter bzw. Dritter, noch Julian Trummer fanden bei der Fahrerauswahl Berücksichtigung. Vor allem bei Trummer zeigten die Organisatoren kein Verständnis. Er nahm zwar die enormen Kosten für das North West 200 und die Tourist Trophy auf sich, aber weil er keine Zielankünfte vorweisen kann, muss er zuhause bleiben.

Teilnehmerliste

2 – Paul Jordan (GB), Honda CBR1000RR-R

6 – Sam West (GB), BMW M1000RR

8 – Davey Todd (GB), BMW M1000RR

18 – Michael Evans (GBM), Honda CBR1000RR-S SP

20 – David Johnson (AUS), BMW M1000RR

22 – Paul Williams (GB), Honda CBR1000RR-RR SP

23 – Marcus Simpson (GB), Honda CBR1000RR-RR SP

25 – Amalric Blanc (F), Honda CBR1000RR-RR SP

34 – Don Gilbert (GB), Suzuki GSX-R1000

36 – Eddy Ferre (F), Honda CBR1000RR-RR SP

38 – Erno Kostamo (FIN), BMW M1000RR

40 – Maurizio Bottalico (I), BMW M1000RR

44 – Rob Hodson (GB), Honda CBR1000RR-RR SP

65 – Michael Sweeney (IRL), BMW M1000RR

71 – Phil Crowe (GB), BMW M1000RR

81 – Lukas Maurer (CH), Yamaha YZF-R1

88 – Peter Hickman (GB), BMW M1000RR

92 – Mitchell Rees (NZ), Honda CBR1000RR-RR SP

174 – Laurent Hoffmann (B), BMW M1000RR

361 – Ryan Whitehall (GB), Yamaha YZF-R1