Macau GP: Nächtlicher Regen verhindert Zeittraining

Anstatt das Qualifying für den 57. Macau Motorcycle Grand Prix zu bestreiten, waren die Zweiradpiloten am Freitag zur Untätigkeit gezwungen, weil die Strecke nach nächtlichem Regen als zu gefährlich eingestuft wurde.

Letztes Jahr stand der Macau Motorcycle Grand Prix im Zeichen des Ausläufers eines verheerenden Taifuns. Nachdem das Wetterchaos schon für Verschiebungen der Trainingseinheiten geführt hatte, musste zum Leidwesen der Zweiradpiloten ihr Rennen aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Davey Todd, der die Trainingsbestzeit vor Erno Kostamo und Peter Hickman erzielt hatte, wurde danach kurzerhand zum Sieger erklärt.

Auch dieses Jahr konnte das Zeittraining nicht wie vorgesehen abgewickelt werden. Nach nächtlichen Regenfällen wurde die von Leitplanken und Hausmauer gesäumte Rennstrecke, die schon unter normalen Umständen keine Fahrfehler verzeiht, von den Organisatoren für die über 200 PS starken Superbikes als zu gefährlich eingeschätzt.

Das einstündige Qualifying soll jetzt am Samstagmorgen von 07:00 bis 08:00 Uhr Ortszeit nachgeholt werden. Der Start der 57. Ausgabe des Einladungsrennen in der ehemaligen portugiesischen Enklave, in der alljährlich tausende vor allem aus Hongkong und Festlandchina stammende Glücksspieler in den unzähligen Casinos ihr Geld verspielen, soll wie geplant um 09:10 Uhr erfolgen. Die Renndistanz auf dem 6,120 Kilometer langen Straßenkurs beträgt zwölf Runden.

Ergebnis Macau Motorcycle GP, Freies Training (13. November)

1. Davey Todd (GB), BMW, 2:26,210 min. 2. Peter Hickman (GB), BMW, 2:28,451. 3. Rob Hodson (GB), Honda, 2:28,824. 4. Erno Kostamo (FIN), BMW, 2:29,162. 5. Paul Jordan (GB), Honda, 2:29,253. 6. Mitchell Rees (NZ), Honda, 2:31,338. 7. Lukas Maurer (CH), Yamaha, 2:32,072. 8. Phillip Crowe (GB), BMW, 2:32,780. 9. David Johnson (AUS), BMW, 2:33,139. 10. Michael Evans (GBM), Honda, 2:33,241. 11. Maurizio Bottalico (I), BMW, 2:35,209. 12. Laurent Hoffmann (B), BMW, 2:35,475. 13. Michael Sweeney (IRL), BMW, 2:35,777. 14. Sam West (GB), BMW, 2:36,632. 15. Paul Williams (GB), Honda, 2:38,590. 16. Don Gilbert (GB), Suzuki, 2:40,355. 17. Ryan Whitehall (GB), Yamaha, 2:40,518. 18. Amalric Blanc (F), Honda, 2:40,949. 19. Eddy Ferre (F), Honda, 2:41,502. 20. Marcus Simpson (GBM), Honda, 2:43,030.