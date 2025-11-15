Davey Todd gewinnt Macau GP, Lukas Maurer Fünfter

Mit einem überlegenen Sieg des britischen BMW-Piloten Davey Todd endete der 57. Macau Motorcycle Grand Prix. Dem Schweizer Lukas Maurer (Yamaha) gelang mit dem fünften Platz ein würdiger Saisonabschluss.

Können Peter Hickman oder Erno Kostamo Davey Todd den Sieg im 57. Macau Motorcycle Grand Prix streitig machen, lautete die Frage vor dem Start zum Rennen in der chinesischen Spielermetropole. Der Brite hatte davor sowohl das freie Training, als auch das von Freitag auf Samstag verschobene Qualifying klar dominiert.

Neben Todd hatten in der ersten Startreihe seine BMW-Markenkollegen Kostamo und Hickman Aufstellung genommen. Dahinter lauerten Paul Jordan (Honda), David Johnson (BMW) und Rob Hodson (Honda). Für Lukas Maurer verlief das Zeittraining nicht nach Wunsch, der Schweizer Yamaha-Fahrer komplettierte als Neunter die dritte Reihe.

Es war auch Todd, der nach dem Start vor Kostamo und Hickman das Kommando übernahm. Er ließ keinen Zweifel daran, dass er die Saison mit einem Triumph beenden wollte. Während Jordan in der Lisboa-Kurve in den Notausgang donnerte und seine Chancen auf ein gutes Topergebnis bereits in der ersten Runde begrub, konnte Maurer zwei Positionen gutmachen.

Beim Versuch Todd nicht entwischen zu lassen, unterlief Kostamo in der dritten Runde ein Fahrfehler. Der Finne, der 2022 das Einladungsrennen vor dem Deutschen David Datzer gewonnen hatte, verbremste sich und fiel an die fünfte Stelle zurück. Es dauerte allerdings nur einen Umlauf er hatte sich wieder an die dritte Stelle gesetzt.

Bei Halbzeit lautete die Reihenfolge Todd vor Hickman, Kostamo und Hodson. An der fünften Position folgte bei seinem Macau-Debüt der in Österreich bestens bekannte Italiener Maurizio Bottalico, der Maurer hinter sich halten konnte. Der Zweite der IRRC Superbike 2025, der Belgier Laurent Hoffmann, lag als Elfter knapp außerhalb der Top-10.

An der Spitze sollte sich bis zum Zielstrich mit Ausnahme der Zeitabstände nichts mehr ändern. Todd gelang ein Saisonabschluss nach Maß. Er distanzierte seinen 8TEN-Teamkollegen Hickman um über zehn Sekunden. Die einzige wesentliche Änderung in den Top-6 gab es drei Runden vor Schluss als Maurer einen Weg an Bottalico vorbeifand.

Ergebnis Macau Motorcycle GP, Rennen (15. November)

1. Davey Todd (GB), BMW, 12 Runden in 29:07,289 min. 2. Peter Hickman (GB), BMW, 10,021 sec zur. 3. Erno Kostamo (FIN), BMW, +24,706 sec. 4. Rob Hodson (GB), Honda. 5. Lukas Maurer (CH), Yamaha. 6. Maurizio Bottalico (I), BMW. 7. David Johnson (AUS), BMW. 8. Mitchell Rees (NZ), Honda. 9. Michael Evans (GBM), Honda. 10. Phillip Crowe (GB), BMW. 11. Amalric Blanc (F), Honda. 12. Eddy Ferre (F), Honda. 13. Don Gilbert (GB), Suzuki. 14. Marcus Simpson (GBM), Honda. 15. Laurent Hoffmann (B), BMW. 16. Paul Williams (GB), Honda. 17. Ryan Whitehall (GB), Yamaha. Schnellste Runde: Todd in 2:23,702 min.