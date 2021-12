Trialmotorrad GASGAS TXT Racing 300 zu gewinnen

In einem Wettbewerb auf Instagram verlost GASGAS ein brandneues Trialmotorrad des 2022er Jahrgangs. Teilnahmeschluss ist der 25. Dezember.

Ein Motorradfahrer wird sich heuer über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk freuen können. GASGAS verlost eine 2022er TXT Racing 300. Eine Trialmaschine, der es ganz bestimmt nicht an Leistung und Drehmoment mangelt.

Die Teilnahmebedingungen: GASGAS auf Instagram liken und folgen und dazu in den Kommentaren drei Freunde markieren, bevor der Wettbewerb am 25. Dezember geschlossen wird. Bereits am 27. Dezember wird der Gewinner benachrichtigt.

Weil Trial eine Disziplin ist, in der man Motorrad-spezifisches Können erwirbt, das man auf alle anderen Spielarten des Motorradfahrens übernehmen kann, hat sich GASGAS entschlossen, bei diesem Wettbewerb eine Trialmnaschine zu verlosen (und nicht eine Enduro oder Motocross-Maschine). Und dazu macht Trial Spass und ist vergleichsweise preisgünstig zu betreiben.