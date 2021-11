Nächster Meilenstein: Toni Bou holt 30. WM-Titel 22.11.2021 - 19:57 Von Tim Althof

© Honda 30 WM-Titel in Serie: Kein Weg führt an Toni Bou vorbei © Honda In Barcelona siegte der Spanier am vergangenen Wochenende

Denkt man an den Trial-Sport, muss man ohne zu überlegen einen Namen in den Vordergrund stellen: Toni Bou. Der Spanier in Diensten von Repsol Honda gewann am Wochenende seinen 30. WM-Titel im Trial.