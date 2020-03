Trial-WM schmeißt Kalender um – Zukunft unklar Von Andreas Gemeinhardt

Trial-WM © FIM Die Zukunft der Trial-WM ist ungeklärt

Die Corona-Krise schlägt sich nun auch in der Trial-Weltmeisterschaft nieder, die ersten drei Saisonevents in Falkenau (CZ), Motegi (J) und Sant Julià (AND) wurden auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.