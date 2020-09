Jorge Casales (GasGas): Keine Fehler erlaubt

Jorge Casales möchte für das GasGas Factory Racing-Team einen Platz unter den Top 3 einfahre. In Frankreich möchte er den Grundstein für eine eroflgreiche TrialGP-WM-Saison legen.

Das Warten hat ein Ende: Die FIM TrialGP-Weltmeisterschaft steht in den Startlöchern und mittendrin ist auch Jorge Casales vom GasGas Factory Racing-Team. Der Auftakt der Saison steigt in Frankreich und Casales möchte am Ende einen Platz unter den besten drei Fahrern erreichen. Er sagt: «Wie alle anderen Fahrer auch habe ich gewartet und gewartet und jetzt kann ich es kaum noch abwarten. Es wird keine normale Weltmeisterschaft, aber immerhin haben wir vier Rennen. Ich bin den Organisatoren sehr dankbar.»

Drei Events in drei Wochen bedeuten Stress pur für die Teams, aber Casales hofft auf einen starken Start: «Wir wollen in Frankreich positiv loslegen und in Spanien und Andorra nachlegen. Wir dürfen uns keine großen Fehler erlauben.» Das Saisonfinale findet im Oktober in Italien statt. Im Vorjahr beendete Casales die Saison lediglich 15 Punkte hinter dem Champion, seinem Landsmann Jaime Busto.

Casales ist bei den ersten drei Wochenenden der einzige GasGas Factory Racing-Pilot im Feld. Beim Saisonfinale wird er von Albert Cabestany unterstüzt. Der Spanier startet im FIM TrialE Cup und möchte dort seinen Titel verteidigen.