Ken Roczen (Honda) bestreitet dieses Jahr Nationals

WM-Rang 2 ist zwar nicht das Traumergebnis des deutschen HRC-Werksfahrers Ken Roczen, doch nach Rang 3 im letzten Jahr kann er der Saison positive Seiten abgewinnen und bereitet sich ab sofort auf die US Nationals vor.

WM-Gesamtrang 2 war zwar nicht das Traumergebnis des deutschen HRC-Werksfahrers Ken Roczen, doch er kann dem Ergebnis dennoch etwas Positives abgewinnen: «Noch nie war ich bis zum letzten Rennen im Titelkampf. Letztes Jahr war ich Dritter, dieses Jahr Zweiter. Wir bewegen uns also in die richtige Richtung.»

Im letzten Jahr hatte Roczen auf die Teilnahme an den US Nationals Motocrossmeisterschaften verzichtet, um sich voll und ganz auf die Supercross-WM konzentrieren zu können. In diesem Jahr will er wieder an den Meisterschaften teilnehmen: «Ich freue mich schon auf die Freiluftsaison und auf die Supercross-WM im kommenden Jahr», erklärt Roczen. Ans Aufhören denkt er also nicht, ganz im Gegenteil. «Ich habe in dieser Saison viel gelernt, auch über mich selbst», grübelt der Deutsche. «Wir hatten gute Zweikämpfe bis zum Saisonfinale.»

Im Finale von Salt Lake City 2 ging Roczen in Führung und führte 8 Runden, bevor sein Teamkollege Chase Sexton in den Whoops so viel Schwung in die nächste Kehre mitnehmen konnte, um sich in der folgenden Rhythmuspassage in Position zu bringen und in der nächsten Rechtskurve innen vorbeizugehen. Danach quetschte sich Red Bull KTM Werksfahrer Cooper Webb am Deutschen mit Körperkontakt vorbei, der damit seinen Anspruch auf den WM-Titel 2021 demonstrierte, denn er wollte die Saison und seinen Titelerfolg mit einem Sieg krönen.

«Zu Beginn lief es gut», erinnert sich Roczen. «Aber danach bekam ich Probleme wegen der Höhenlage und bin zurückgefallen.» Salt Lake City liegt auf einer Höhe von über 1200 Metern.

Die Luft war damit raus aus dem Rennen und die Meisterschaft längst entschieden. Roczen fiel bis auf Rang 10 zurück. WM-Rang 2 war ihm aber auch schon vor dem Rennen sicher. Es ist Roczens zweiter Vizeweltmeistertitel nach 2016. Danach wurde er übrigens Sieger der US Nationals. Die Nationals 2021 beginnen schon am 29. Mai auf dem Fox Raceway in Pala (Kalifornien).

Ergebnis SX-WM Salt Lake City 2:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Marvin Musquin (F), KTM

3. Chase Sexton (USA), Honda

4. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

5. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

6. Joey Savatgy (USA), KTM

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA), Kawasaki

10. Ken Roczen (D), Honda

11. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

12. Max Anstie (GBR), Suzuki

13. Benny Bloss (USA), Honda

14. Tyler Bowers (USA), Kawasaki

15. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

16. Broc Tickle (USA), Honda

17. Justin Starling (USA), KTM

18. Alex Ray (USA), Kawasaki

19. Cade Clason (USA), Kawasaki

20. Fredrik Noren (SWE), Kawasaki

21. Joan Cros (USA), Kawasaki

22. (DNF) Jason Anderson (USA), Husqvarna

...

DNS: Martin Davalos (USA), KTM

DNS: Zach Osborne (USA), Husqvarna

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

WM-Endstand nach Runde 17 von 17:

1. Cooper Webb (USA), KTM, 388

2. Ken Roczen (D), Honda, 353, (-35)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 326, (-62)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 289, (-99)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 264, (-124)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 248, (-140)

7. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 237, (-151)

8. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 237, (-151)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 231, (-157)

10. Joey Savatgy (USA), KTM, 207, (-181)