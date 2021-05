Pala (USA): Wo war Alessandro Lupino (KTM)?

Alessandro Lupino in Pala

Der Exkurs von Grand-Prix-Pilot Alessandro Lupino verlief durchwachsen. Nach einer guten Qualifikationszeit auf Rang 5 haderte er im ersten Lauf mit technischen Problemen und kam in Moto-2 auf P13 ins Ziel.

Der US-Exkurs des italienischen Grand-Prix-Starters Alessandro Lupino begann phänomenal: Er qualifizierte sich mit seiner Serien-KTM auf Rang 5 und zeigte, dass er den Speed der Top-Fahrer hatte.

Im Rennen allerdings lief es für den Italiener weniger gut. Den ersten Lauf musste er wegen technischer Probleme aufgeben. Im zweiten Lauf startete er im Mittelfeld auf Rang 15. Er setzte sich später gegen Max Anstie durch. Den zweiten Lauf beendete der Italiener schließlich auf Platz 13. Mit 8 Punkten rangiert er damit auf Rang 16 der Tabelle.

«Was für eine großartige Erfahrung», schrieb Lupino in den sozialen Medien. «Ich hatte eine Menge Spaß und erreichte Rang 5 im Zeittraining. Ich hoffe, ich komme bald wieder in die USA.»

Lupino kehrt nun nach Europa zurück, um sich auf den Beginn der Motocross-WM im russischen Orlyonok am 13. Juni vorzubereiten.

Ergebnis US Nationals Pala, 450 ccm:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 1-3

2. Ken Roczen (D), Honda, 6-1

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 4-2

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 3-6

5. Chase Sexton (Honda), 2-10

...

16. Alessandro Lupino (I), KTM, 36-13

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 12:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 45

2. Ken Roczen (D), Honda, 40, (-5)

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 40, (-5)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 35, (-10)

5. Chase Sexton (Honda), 33, (-12)

...

16. Alessandro Lupino (I), KTM, 8, (-37)