Adam Cianciarulo (Kawasaki): Verpatzter Saisonauftakt

Zum Saisonauftakt der US Nationals in Pala (Kalifornien) war Adam Cianciarulo zunächst klar der schnellste Mann. Er setzte sich im ersten Lauf klar vom Feld ab, stürzte und fiel zurück.

Kawasaki-Werksfahrer Adam Cianciarulo war im letzten Jahr Titelaspirant bis zur letzten Runde und verlor die Meisterschaft mit einem knappen Rückstand von nur 12 Punkten gegen Zach Osborne (Husqvarna).

In Pala zeigte er sich bis zum ersten Lauf in glänzender Form. Er brannte am Vormittag mit 2:18.793 die schnellsten Rundenzeiten in den Boden. In Moto-1 startete er auf Rang 3 und übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Er setzte sich innerhalb der ersten 5 Runden kontinuierlich vom Feld ab und hatte bereits einen Vorsprung von mehr als 8 Sekunden, als er an einer Bergab-Passage über das Vorderrad stürzte. Nach diesem Crash fiel er zunächst auf Rang 3 zurück und seine Rundenzeiten waren von diesem Zeitpunkt an 5 Sekunden langsamer als vor dem Crash. Cianciarulo wurde bis zum Ende von Moto-1 bis auf Rang 7 durchgereicht.

Im zweiten Lauf, bei dem besonders Kondition gefragt ist, bot sich ein ähnliches Bild: Zwar hatte Cianciarulo auf Rang 4 einen guten Start, aber ab der Mitte des Rennens fiel er in ein tiefes Loch und seine Rundenzeiten sanken in den Keller. Er wurde leichte Beute für Justin Barcia (GASGAS), Dylan Ferrandis (Yamaha), Zach Osborne (Husqvarna), Jason Anderson (Husqvarna), Christian Craig (Yamaha), Marvin Musquin (KTM), Cooper Webb (KTM) und Chase Sexton (Honda), der nach dem Start gestürzt war und vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten musste. Cianciarulo beendete Moto-2 nur auf dem enttäuschenden 12. Platz.

Cianciarulos Markenzeichen bleiben auch bei den Outdoors 2021 die gleichen: Er ist ist insgesamt verdammt schnell, bleibt aber sturzgefährdet. Er kann seinen enormen Speed oft nicht über die Distanz bringen, bricht ein und geht zu häufig über seine Grenzen.

«Auch wenn wir nicht die erhofften Ergebnisse erzielt haben, gibt es Dinge, auf denen wir in dieser Saison aufbauen können», erklärte Cianciarulo. «Ich bleibe positiv und bin froh, wenn wir diese Rückschläge hinter uns lassen. Wir werden uns nun darauf konzentrieren, wieder auf das Podium zu fahren, wo wir hingehören. Wir wissen jetzt, woran wir arbeiten müssen und ich freue mich auf die nächsten Rennen.»

In der Meisterschaftstabelle rangiert Cianciarulo nach Runde 1 von 12 nur auf Rang 11.

Ergebnis US Nationals Pala, 450ccm:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 1-3

2. Ken Roczen (D), Honda, 6-1

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 4-2

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 3-6

5. Chase Sexton (Honda), 2-10

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 10-4

7. Marvin Musquin (F), KTM, 8-7

8. Cooper Webb (USA), KTM, 5-11

9. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 9-8

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 13-5

11. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-12

12. Christian Craig (USA), Yamaha, 11-9

13. Max Anstie (GB), Suzuki, 15-14

14. Joey Savatgy (USA), KTM, 12-18

15. Coty Schock (USA), Honda, 16-15

16. Alessandro Lupino (I), KTM, 36-13

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 45

2. Ken Roczen (D), Honda, 40, (-5)

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 40, (-5)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 35, (-10)

5. Chase Sexton (Honda), 33, (-12)

6. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 29, (-16)

7. Marvin Musquin (F), KTM, 27, (-18)

8. Cooper Webb (USA), KTM, 26, (-19)

9. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 25, (-20)

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 24, (-21)

11. Adam Cianciarulo (Kawasaki), 23, (-22)