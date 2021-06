Ken Roczen (Honda/P2): «Es wird eine harte Saison» 31.05.2021 - 23:55 Von Thoralf Abgarjan

US-Motocross 450 © Honda Ken Roczen gewann den zweiten Lauf in Pala

Obwohl Roczen auf der neuen Honda CRF450 noch immer am Setup arbeitet, holte der Thüringer beim Saisonauftakt der US Nationals in Pala (Kalifornien) seinen ersten Laufsieg seit August 2019.