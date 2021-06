Vorschau: Die US Nationals in High Point

Die Lucas Oil Pro Motocross Championships geht in High Point (Pennsylvania) mit dem Meisterschaftsführenden ##Ken Roczen## (Honda) in ihre dritte Runde. Dominique Thury (Yamaha) startet in der 250er Klasse.

Die US Nationals gehen in High Point (Pennsylvania) in ihre dritte Runde. Der deutsche HRC-Star Ken Roczen wird mit roten Nummernschild des WM-Führenden an den Start gehen. Nicht mehr dabei sein wird Titelverteidiger Zach Osborne. Der Husqvarna-Werksfahrer leidet seit Saisonbeginn unter Rückenproblemen. In Thunder Valley verletzte er sich erneut und wird nun für den Rest der Saison ausfallen. Auch sein Teamkollege Jason Anderson fällt wegen einer gebrochenen Hand mindestens 6 Wochen aus.

In High Point wird mit Dominique Thury noch ein weiterer deutscher Fahrer am Startgatter stehen. Entgegen seinem ursprünglichen Plan wird er nun doch nicht in der 450er Kategorie antreten, sondern in der 250er Klasse. Hintergrund ist die Gehirnerschütterung von Club MX Stammfahrer Joey Crown, die er sich noch während der Supercrossmeisterschaft zugezogen hatte.

Thury erklärte: «Normalerweise hatte ich mich darauf vorbereitet, in High Point mit der 450er an den Start zu gehen. Am Dienstag ergab sich die Möglichkeit, dass ich nochmal auf einer 250er Yamaha ClubMX fahren durfte. Ich hatte zwar nur einen Tag auf dem kleinen Bike, aber ich werde am Wochenende für das ClubMX Yamaha Team in der Lites Klasse bei meinem ersten US Nationals Rennen an den Start gehen!»

An der Tabellenspitze der 250er Klasse hat der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence bereits eine Führung von 10 Punkten gegenüber Justin Cooper (Yamaha). Jeremy Martin (Yamaha) stürzte in Thunder Valley und zog sich nun im Training noch eine weitere Verletzung zu und wird mindestens für das kommende Rennwochenende ausfallen.

So können Sie die US Nationals in High Point verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold, Saisonpass für 54,99 €

Zeitplan US Nationals High Point (MESZ):

Samstag, 19. Juni 2021:

ab 16:00: Trainings-Sessions

19:00 - 250MX Lauf 1

20:00 - 450MX Lauf 2

21:00 - 250MX Lauf 2

22:00 - 450MX Lauf 2

Meisterschaftsstand 450 nach Runde 2 von 12:



1. Ken Roczen (D), Honda, 90

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 89, (-1)

3. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 74, (-16)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 69, (-21)

5. Chase Sexton (Honda), 67, (-23)

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 58, (-32)

7. Cooper Webb (USA), KTM, 52, (-38)

8. Christian Craig (USA), Yamaha, 51, (-39)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 51, (-39)

10. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 46, (-44)

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 12:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 90

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 80, (-10)

3. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 72, (-18)

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 67, (23)

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 56, (34)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 54, (-36)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 50 (-40)

8. Colt Nichols (USA), Yamaha, 49, (-41)

9. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 48, (-42)

10. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 46, (-44)