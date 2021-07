Vorschau und Zeitplan: Washougal mit Ken Roczen (HRC)

Die US Nationals machen Station in Washougal

Die Lucas Oil Pro Motocross Championships geht in Washougal in ihre 7. Runde. Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) konnte sich beim letzten Rennen in Millville weiter absetzen.

Die US Nationals gehen in Washougal in ihre 7. Runde. Die Hartbodenstrecke von Washougal fordert die Piloten in mehrfacher Hinsicht: Die hohen Bäume auf dem Streckengelände werfen weite Schatten in die Anlage, so dass die Fahrer mit ständig wechselnden Lichtverhältnissen konfrontiert werden.

Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) konnte seinen Vorsprung in der Tabelle beim letzten Rennen in Spring Creek weiter ausbauen und kommt mit einem Polster von 32 Punkten vor HRC-Werksfahrer Ken Roczen nach Washougal. Roczen, der nach dem Start zum ersten Lauf in Millville stürzte und ausschied, gewann danach den zweiten Lauf und zeigte gegen den späteren Sieger Justin Barcia (GASGAS) ein brillantes Überholmanöver. Sein Sieg im zweiten Lauf von Spring Creek dürfte ihm für dieses Wochenende eine Extra-Portion Selbstvertrauen mitgegeben haben, auch wenn die Nachwirkungen seiner Startkarambolage auch Anfang der Woche noch Wirkungen zeigten.

In Washougal nicht mehr dabei sein wird Adam Cianciarulo. Der Kawasaki-Werksfahrer musste die Reißleine ziehen und sich einer Operation am Arm stellen. Der Ellennerv bereitete ihm in letzter Zeit zunehmende Schwierigkeiten. Die OP ist inzwischen bereits erfolgreich vollzogen, aber Cianciarulo wird für den Rest der Saison ausfallen.

In der 250er Klasse hat nun Justin Cooper (Yamaha) das 'redplate' des Tabellenführers übernommen, aber Jett Lawrence (Honda), der auch in der letzten Woche unverschuldet in eine Kollision verwickelt wurde, ist mit nur 6 Punkten Rückstand in Schlagdistanz zur Spitze. Auch in dieser Klasse bleibt es also spannend.

So können Sie die US Nationals in Washougal verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

Livestream NBC Sports Gold, Saisonpass für 54,99 €

Zeitplan US Nationals Washougal (MESZ)

Samstag, 24. Juli 2021

ab 19:00: Trainings-Sessions

22:00 - 250MX Lauf 1

23:00 - 450MX Lauf 1

Sonntag, 25. Juli 2021



00:00 - 250MX Lauf 2

01:00 - 450MX Lauf 2

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 12:



1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 262

2. Ken Roczen (D), Honda, 230, (-32)

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 207, (-55)

4. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 205, (-57)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 193, (-69)

6. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 191, (-71)

7. Christian Craig (USA), Yamaha, 156, (-106)

8. Cooper Webb (USA), KTM, 148, (-114)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 147, (-115)

10. Marvin Musquin (F), KTM, 141, (-121)

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 6von 12:

1. Justin Cooper (USA), Yamaha, 243

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 237, (-6)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 210, (-33)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 175, (-68)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 163, (-80)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 162, (-81)