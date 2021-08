Vorschau: Budds Creek National mit Ken Roczen (HRC)

Die US Nationals gastieren in Budds Creek

Die US Nationals gehen in Budds Creek in ihre 9. von 12 Runden. Ken Roczen (Honda) konnte zuletzt seinen Rückstand zu Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) verkürzen. In Budds Creek wird das US Nationenteam präsentiert

Nur 50 Meilen südlich von Washington D.C. findet im Motocross Park Budds Creek in Mechanicsville der 9. Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championship statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung im Bundesstaat Maryland soll auch das US Team für das Motocross der Nationen in Mantova präsentiert werden. Eli Tomac (Kawasaki) und Chase Sexton (Honda) haben im Vorfeld ihre Bereitschaft zur Teilnahme erklärt. Auch Barcia und Plessinger zeigten in dieser Saison, dass sie in den erweiterten US-Kader gehören. Als MX2-Fahrer dürfte Teamchef Roger De Coster wohl am ehesten auf Justin Cooper oder Jeremy Martin vertrauen optional vielleicht auch auf RJ Hampshire Die wahrscheinlichste Teamkonstellation scheint Tomac/Sexton/Cooper zu sein - wir werden sehen.

In der Meisterschaft ist es nach dem Sieg von Ken Roczen letzte Woche wieder etwas enger geworden. Dennoch ist die Führung von Dylan Ferrandis mit 39 Punkten mehr als komfortabel. Der Franzose steht bereits vor dem Problem, seine Rennen mit Blick auf den Meisterschaftsgewinn einzuteilen. Aber Taktieren ist ohnehin nicht sein Ding. Er wird auch in Mechanicsville angreifen, so gut er kann. In seinem Kampfeswillen ist er kaum zu bändigen und beißt auch mal in den Lenker, wenn es nicht so läuft.

Justin Barcia fällt nach seiner Trainingsverletzung (Gehirnerschütterung) weiterhin aus. Auch Dominique Thury wird nicht am Start stehen. Sein Muskelriss im Bizeps muss operiert werden. Der Deutsche fällt für den Rest der Saison leider aus,

Noch enger als in der 450er Klasse geht es in der 250er Kategorie zu. Jett Lawrence konnte nach seinem Sieg in Unadilla 4 Punkte gutmachen und ist wieder im Meisterschaftskampf. Justin Cooper steht etwas unter Druck. In Mechanicsville kann einer von beiden vielleicht das Ruder zu seinen Gunsten herumreißen.

So können Sie die US Nationals in Budds Creek verfolgen:

Livetiming (kostenlos)

http://americanmotocrosslive.com/

Livestream NBC Sports Gold, Saisonpass für 34,99 €

Zeitplan US Nationals Budds Creek (MESZ)

Samstag, 21. August 2021

ab 16:00: Trainings-Sessions



19:00 - 250MX Lauf 1

20:00 - 450MX Lauf 1



21:00 - 250MX Lauf 2

22:00 - 450MX Lauf 2

Meisterschaftsstand 450 ccm nach Runde 8 von 12:

1. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 345

2. Ken Roczen (D), Honda, 306, (-39)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 283, (-62)

4. Chase Sexton (USA), Honda, 270, (-75)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 239, (-106)

6. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 217, (-128)

Meisterschaftsstand 250 ccm nach Runde 8 von 12:

1. Justin Cooper (USA), Yamaha, 324

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 320, (-4)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 263, (-61)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 262, (-62)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 243, (-81)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 192, (-132)