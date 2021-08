Jeremy Martin bleibt bei Star Racing Yamaha

Nach seinen Erfolgen in Spring Creek und Washougal wurde der Vertrag von Jeremy Martin im Star Racing Yamaha Werksteam um ein weiteres Jahr bis einschließlich 2022 verlängert.

Bei den US Nationals lief es nach seinem Verletzungspech zu Saisonbeginn dieses Jahr für den zweimaligen 250MX-Champion Jeremy Martin nicht rund. Nach 7 von 12 Runden rangiert Jeremy Martin mit 61 Punkten Rückstand auf Platz 4 hinter Meisterschafte-Leader und Teamkollege Justin Cooper sowie den beiden Lawrence-Brüdern.

Doch inzwischen zeigt seine Formkurve wieder steil nach oben. Jeremy Martin hat mit einer neuen Portion Selbstvertrauen die letzten beiden Nationals-Rennen in Spring Creek und Washougal gewonnen und damit eine klare Empfehlung ausgesprochen. 'Star Racing Yamaha' surft in den USA mit den Erfolgen von Dylan Ferrandis in der 450er Klasse und Justin Cooper in der 250er Klasse auf Welle des Erfolgs. Das Team verlängerte nun den Vertrag von 'J-mart' um ein weiteres Jahr.

Martin freut sich: «Diese Saison lief nicht wie erhofft, aber wir waren gemeinsam mit dem Team sehr erfolgreich und ich hoffe, dass wir auch im nächstem Jahr bei den bevorstehenden Meisterschaften auf diese Erfolge aufbauen können. Darüber bin ich froh und dankbar.»

Am kommenden Wochenende gehen die US Nationals in Unadilla in ihre 8. Runde.

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 12:



1. Justin Cooper (USA), Yamaha, 281

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 273, (-8)

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 237, (-44)

4. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 220, (-61)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 205, (-76)

6. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 178, (-103)